Tintin et ses amis se préparent à passer de la bande dessinée à Switch

Le journaliste de fiction le plus international de tous les temps (avec la permission du Repórter Tribulete bien sûr), Tintin, semble continuer à conquérir génération après génération, avec Astérix, jeunes et moins jeunes de toute la planète, avec des aventures si célèbres qui l’ont amené à visiter à la fois l’animation et le cinéma – quelqu’un dans la salle se souvient-il du film Le style CGI sans deuxième partie d’il y a quelques années? – ainsi que les jeux vidéo bien sûr, un terrain fertile pour adapter tout ce qui a du succès sur papier, le petit ou le grand écran (même si en sens inverse on ne peut pas toujours en dire autant). C’est pourquoi il est généralement relativement fréquent de voir dans les générations successives de jeux sur console mettant en vedette le journaliste, sur la base de certaines de ses aventures les plus connues, telles que ses visites au Tibet ou au Temple du Soleil à l’époque de la SNES -adaptées en postérieurement dans GBA- , ou une adaptation du film sur Wii; Cependant, il est vrai que depuis, on ne l’a pas beaucoup vu, contrairement au guerrier gaulois et à son village irréductible, qui a été plus présent.

Mais, ah, cela a été le cas jusqu’à présent, depuis que l’éditeur Microïds – le même en charge d’apporter le remasterisé Astérix & Obélix XXL 2, la troisième partie, Stranger’s Wrath HD, Syberia 3 ou Blacksad, entre autres – a annoncé qu’il avait a uni ses forces avec le développeur Moulinsart, pour apporter un nouveau jeu mettant en vedette le journaliste et ses multiples amis (et ennemis) qui pour le moment est simplement appelé Les aventures de Tintin, et qu’elle est en phase de développement sans préciser quelles consoles elle va visiter, bien que l’on s’attende à ce que la console hybride soit parmi celles choisies, comme cela s’est produit avec pratiquement tous les jeux Microïds précédents. Concernant le jeu lui-même, pour le moment, on ne sait pas au-delà qu’il couvrira beaucoup de situations chargées d’action et de suspense, comme nous sommes habitués à suivre les aventures du journaliste, bien qu’il ne soit pas clair s’il sera basé sur une bande dessinée spécifique, comme des jeux précédent, ou si vous allez faire le tour des plus notables de la série, vous devrez donc attendre de voir quoi d’autre à partir de maintenant, pour l’instant nous nous retrouvons avec l’émotion de voir l’imparable Tintin et Milú revenir une fois de plus .

