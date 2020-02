Tirez et piratez comme un programme informatique en recompilation | Gameplay PAX East 2020

La recompilation vous saisit instantanément avec son esthétique Tron de néons lumineux dans un monde magnifique mais dangereux qui se trouve à l’intérieur d’un ordinateur central. Le jeu commence comme un simple jeu de plateforme mais se construit continuellement et devient plus complexe. Vous ramassez des armes à feu et cela se transforme en un tireur à la troisième personne. Vous déverrouillez les mécanismes de piratage et vous commencez ensuite à manipuler des objets et des ennemis. Finalement, vous aurez des sauts et des tirets illimités et même un planeur qui vous permettra d’aller n’importe où dans le monde. C’est le type de progression qui convient à la maison en tant que Metroidvania auto-décrit, mais il y a un niveau de liberté dans la façon dont vous explorez et manipulez le monde qui semble original.

Dans cette vidéo, vous pouvez voir toutes ces fonctionnalités en 10 minutes. Cependant, cela provenait d’une démo condensée spécifiquement pour PAX East, et le jeu final distribuera cela à un rythme plus tempéré. Il convient de mentionner que les images présentées ici proviennent d’une version beaucoup plus ancienne du jeu. Nous avons également pu découvrir une version différente et à jour de Recompile qui fonctionne sur un nouveau moteur et qui est meilleure que ce que vous voyez ici, bien que ce soit un travail en cours.

La recompilation devrait sortir cette année, actuellement prévue pour PC. Pour toute votre couverture du spectacle, consultez notre liste complète des jeux et impressions de PAX East 2020.