Titan Quest sur PS4 et Xbox One obtient enfin une deuxième extension

Après une longue attente, THQ Nordic a publié une deuxième extension pour les versions PS4 et Xbox One de leur action-RPG Titan Quest. L’extension, appelée Ragnarok, est arrivée sur PC en 2017, mais les joueurs de console peuvent enfin en faire l’expérience par eux-mêmes.

Deux nouvelles bandes-annonces ont été lancées parallèlement à l’extension, l’une cinématographique, l’autre montrant le gameplay. C’est la dernière étape du long et étrange déploiement de Titan Quest – il est sorti pour la première fois sur PC en 2006.

L’extension augmente le niveau maximum et ajoute un nouvel arc d’histoire, qui comprend plus de 1000 nouveaux ennemis et des dizaines de boss à combattre.

Voici à quoi cela ressemble lorsque vous y jouez.

Malheureusement, rien n’indique que cette extension arrive dans la version Switch du jeu. Cependant, les joueurs PS4 et Xbox One peuvent être assurés que la troisième extension, Atlantis (sortie pour PC en 2019), sera bientôt disponible.

Titan Quest: Ragnarok est maintenant disponible pour 20 $.

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.