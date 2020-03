Titling Point a acheté Star Trek Timelines à Disruptor Beam

Tilting Point a acquis le RPG mobile Star Trek Timelines du développeur original Disruptor Beam et a créé un nouveau studio pour se concentrer sur le jeu.

Wicked Realm Games fonctionnera à partir de Boston et est composé de 19 anciens développeurs de Disruptor Beam, dont le CTO David Cham, qui dirigera le studio.

“Disruptor Beam a pris la décision de recentrer ses efforts de développement sur leur plate-forme Disruptor Engine. En même temps, nous avons vu l’opportunité d’investir beaucoup plus dans Star Trek Timelines car nous le voyons comme un jeu” pour toujours “. Cela a créé une opportunité parfaite sur Nous sommes non seulement de grands fans de Star Trek Timelines, mais nous nous engageons également à mener des opérations en direct à long terme pour le titre “, a déclaré le PDG de Tilting Point, Kevin Segalla, et le président Samir El Agili, dans une déclaration conjointe à PocketGamer. .biz.

“Cette acquisition est une prochaine étape naturelle de notre modèle de publication progressive dans lequel nous cherchons à établir progressivement des relations plus approfondies avec nos partenaires développeurs, et elle nous permet également de fournir un nouveau domicile permanent pour Star Trek Timelines – avec le transfert des opérations vers notre nouveau studio. Wicked Realm Games dirigés par des membres de l’équipe qui ont joué un rôle clé dans le succès global du jeu. “

Bien qu’il possède et exploite maintenant un studio de développement, Tilting Point ne se considère toujours pas comme un développeur. Il s’agit plutôt d’une décision prise dans le cadre de sa plateforme de publication – bien que beaucoup plus pratique.

“Tilting Point continuera à agir en tant qu’éditeur centralisé qui travaille avec un large réseau de partenaires”, ont déclaré El Agili et Segalla.

“Nous continuerons d’avancer en mettant fortement l’accent sur notre modèle unique de publication progressive, qui se divise en deux phases principales:

Aider les développeurs à faire évoluer leur jeu déjà en ligne sur le marché. Cela commence généralement par un financement UA, une expertise UA et une production créative, ainsi que par ASO pour une optimisation dans le jeu en fonction des besoins du développeur.Entreprenant des partenaires de co-développement et en créant une trajectoire réussie pour le prochain jeu. Dans cette phase prolongée, nous offrons du financement et co-développons le jeu ensemble, ainsi que négocions des accords de licence réussis et tirons parti du soutien de nos équipes de conception et de marketing.

“Dans certains cas, un partenariat plus approfondi nous conduit à posséder et à exploiter pleinement un jeu, et Star Trek Timelines est un parfait exemple du chemin” progressif “complet – du financement initial de l’UA au jeu faisant partie de notre liste de grands jeux . “

Wicked Realm concentrera tous ses efforts sur les opérations en direct pour Star Trek Timelines, avec un nouveau contenu prévu autour de la récente série télévisée Star Trek: Picard à venir en avril. Tilting Point cherche également à développer le studio plus loin.

Pour l’histoire complète, rendez-vous sur PocketGamer.biz.