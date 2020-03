Titmouse déplace 5 festival du deuxième jour à Twitch

La pandémie de COVID-19 (coronavirus) en cours a conduit la société de production d’animation Titmouse – la société derrière Metalocalypse et The Venture Bros – à modifier massivement les plans de son festival de courts métrages d’animation annuel 5 Second Day. Après avoir débuté une série de nouveaux courts métrages créés par des employés de Titmouse à Los Angeles et New York, la société a été obligée d’annuler sa projection à Vancouver.

Mais tout espoir n’est pas perdu. Tout en annonçant l’annulation, Titmouse a révélé qu’il projetterait plutôt tous les courts métrages lors d’un livestream Twitch le vendredi 27 mars. “Nous voulons toujours nous assurer que les films des artistes sont vus par un public”, a déclaré le président de Titmouse et Le fondateur Chris Prynoski a déclaré dans un communiqué. “Lorsque les défis de cette pandémie ont clairement montré que notre projection à Vancouver n’allait pas être une option, j’ai décidé de la diffuser directement dans le cerveau des téléspectateurs! On m’a dit que la technologie n’existe pas encore, nous la diffusons donc sur Tic!”

En tout, plus de 145 courts métrages seront projetés pendant le livestream, qui seront tous présentés sans censure. En tant que tels, ils sont destinés à un public mature (18+).

Le livestream Twitch débutera le vendredi 27 mars à 22 h HE. Le programme devrait durer 90 minutes et comprendra plus de 145 courts métrages du 5 Second Day de cette année. Chaque année, Titmouse permet à ses employés de mettre de côté leur travail normal pour créer leur propre court métrage d’animation à présenter au festival annuel 5 Second Day. Vous pouvez consulter le livestream Twitch ici.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Le jeu vidéo The Legend of Korra: dans les coulisses avec Titmouse