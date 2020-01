titre, bande-annonce et date de départ officielle

Bien qu’il y ait quelques semaines il ait été avancé par l’eShop américain lui-même, nous avons déjà une confirmation officielle du distributeur de l’arrivée en Europe de Samurai Shodown sur Nintendo Switch. Le nouvel épisode des jeux de combat classiques arrive à la console hybride Nintendo prochain 25 février, des mois après sa sortie sur d’autres plateformes telles que Xbox One et PS4. L’annonce est également accompagnée d’un nouvelle percée:

La campagne de réservation anticipée Le classique SNK comprend un autre titre de franchise exclusivement pour Nintendo Switch: Samurai Shodown! 2, un jeu de combat avec des personnages au format chibi sorti à l’origine en Neo Geo Pocket, L’incursion de SNK dans le monde des consoles portables. C’est la première fois que ce jeu apparaît sur une autre plateforme.

La nouvelle livraison de Samurai Shodown Il se déroule au Japon en 1700, un an avant les événements qui ont été signalés dans le premier jeu de la série, lancé en 1993. Dans le modèle de personnage, il y a des noms excédentaires connus des fans comme Ukyo Tachibana, Charlotteou Jubei. D’autres classiques comme Rimururu ou Wan fu arrivera via DLC en plus de Hisame Shizumaru, venant de Samurai Shodown III, qui sera inclus en tant que personnage libre.

Samurai Shodown pour Switch permet de jouer en double avec une seule copie du jeu et avec les deux Joy-Con de la console en mode Table Top. Il n’est pas encore répertorié dans le Nintendo eShop espagnol, mais la taille du téléchargement est déjà connue si vous optez pour le version numérique: 9,3 Go, auquel nous devrons joindre l’espace nécessaire pour futurs DLC.

