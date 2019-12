Titre Ubisoft non annoncé 3 ans de préparation … Annulé

Ubisoft est l'une des plus grandes sociétés de jeux vidéo aujourd'hui connue pour ses excellentes adresses IP, de Watch Dogs à Assassin’s Creed et même Splinter Cell. La plupart des titres publiés par Ubisoft sont reçus avec beaucoup d'éloges et il ne semble pas qu'il y ait un manque de financement pour pratiquement tous les titres sur lesquels ils décident de travailler.

Cependant, il semble que même Ubisoft doive parfois débrancher de gros projets… Récemment, sur Twitter (via certains tweets maintenant supprimés), le programmeur graphique d'Ubisoft, Louis de Carufel (qui a déjà travaillé sur un certain nombre de grands jeux Ubisoft) a affirmé qu'un projet sur lequel il travaillait depuis plus de 3 ans avec une équipe de plus de 200 personnes avait été annulé.

Il y a quelques bonnes nouvelles! Louis a également confirmé dans sa série de tweets que les 200+ membres du personnel seront simplement réaffectés à d'autres projets au sein d'Ubisoft. Il a également confirmé qu'il y avait plus de 15 projets en cours en ce moment! .. Donc, beaucoup de choses à espérer!

À votre avis, sur quoi Ubisoft pourrait-il travailler? (Que nous ne connaissons pas déjà)…

