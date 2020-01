To The Moon reçoit une nouvelle bande-annonce de lancement et un prix pour Switch

XD Network a annoncé les détails des prix de To the Moon, dont le lancement est prévu le 16 janvier 2020.

Le jeu coûtera 11,99 $ / 11,99 € / 10,79 £ sur le Nintendo eShop, avec une réduction de 20% sur les deux premières semaines.

Nouvelle bande-annonce ci-dessous:

To the Moon sortira sur l’eshop Nintendo Switch le 16 janvier 2020 au prix normal de 11,99 $ / 11,99 € / 10,79 £, et une réduction de 20% sur deux semaines pour célébrer le lancement!

To the Moon a été initialement développé par Freebird game sur RPG maker. La version Nintendo Switch est entièrement refaite par X.D. Réseau via Unity avec graphique redessiné mais gardant le charme rétro. Plongez dans la mémoire d’un vieil homme mourant avec les deux médecins pour réaliser son dernier souhait, vivez l’histoire réconfortante de To the Moon.

en relation

.