To The Moon revient pour changer d’eShop après une mystérieuse disparition

Mise à jour (mercredi 5 février 2020 à 10h00 GMT): Nous avons maintenant reçu une réponse concernant Vers la Lunedisparition du Nintendo eShop le mois dernier. Dans une déclaration fournie à Nintendo Life, X.D. Le réseau a partagé les éléments suivants:

“La raison du problème que To the Moon a été retiré du Nintendo EU eShop était que les notes pour la région de l’UE ont été modifiées après la sortie. Nintendo nous a informés et nous avons soumis un nouveau patch pour les changements de note pendant les vacances.”

Heureusement, ce patch a maintenant passé la phase de révision et To The Moon est à nouveau disponible sur le Switch eShop. Si vous espériez mettre la main dessus, nous vous recommandons certainement de le faire maintenant que vous en avez l’occasion. Il a également fait partie de nos trois meilleurs jeux Switch eShop de janvier.

Histoire originale (mer.22 janv.2020 11:15 GMT): La semaine dernière a vu le lancement du merveilleux Vers la Lune sur Nintendo Switch en Europe et en Amérique du Nord. Nous ne pourrions pas recommander assez la chose dans notre critique, mais les fans européens pourraient maintenant avoir du mal à mettre la main dessus.

Le jeu est sorti le 16 janvier et est depuis sur le Switch eShop. Cependant, la vérification de la boutique numérique aujourd’hui révèle que le jeu a mystérieusement disparu en Europe, tout en étant parfaitement disponible en Amérique du Nord. Même la page du jeu sur le site Web européen de Nintendo a été effacée.

Alors qu’est-ce qui s’est passé ici? Habituellement, lorsque nous voyons un jeu disparaître comme celui-ci, un problème de classement ou similaire a tendance à être le coupable. Cela pourrait être le cas ici, mais l’éditeur du jeu n’a pas abordé la disparition du jeu sur les réseaux sociaux ou via un communiqué de presse sous quelque forme que ce soit. Pour l’instant, le seul moyen pour les fans d’Europe d’obtenir le jeu est d’utiliser un compte d’une autre région, même s’il convient de noter que le jeu est toujours jouable si vous l’avez téléchargé avant qu’il ne disparaisse.

Nous avons contacté X.D. Network, l’éditeur du jeu, pour s’enquérir de la disparition du jeu. Nous nous assurerons de mettre à jour cet article avec tout commentaire que nous recevrons en réponse.

