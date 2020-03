Todd McFarlane aimerait voir un nouveau jeu vidéo Spawn

Dans quelques jours, il sera possible de jouer avec un nouveau personnage dans Mortal Kombat 11, nous parlons de l’anti-héros Spawn. Cette apparition dans le titre de combats signifiera le retour après plusieurs années d’absence de ce combattant dans le monde des jeux vidéo. Cela a enthousiasmé les fans du personnage créé par Todd McFarlane qui sont impatients de jouer avec lui et donne espoir qu’il jouera une nouvelle aventure et, selon McFarlane, il est temps que cela se produise.

Dans une interview avec Comic Book, on a demandé au créateur s’il était temps pour un nouveau jeu Spawn, et il a dit oui. Selon McFarlane, il souhaite y arriver, d’autant plus que la technologie a beaucoup progressé et lui permettrait de capter ses idées.

Pour ce faire, cependant, il devrait faire en sorte que Spawn reçoive beaucoup d’attention et a donné son apparence dans Mortal Kombat 11 à titre d’exemple, tout comme le film axé sur le personnage. Cela générerait du bruit autour de Spawn, en dehors du fait qu’il pense que ceux qui seraient en charge du jeu devraient faire appel à plus de publics et pas seulement à la base de fans hardcore.

McFarlane a même parlé de la direction que le jeu devrait prendre, car il aimerait voir que malgré l’attention reçue par un film ou une bande dessinée, le jeu vidéo n’est pas basé sur un film ou une série télévisée, mais aimerait Découvrez des graphismes et des actions fidèles au personnage que nous n’avons jamais vu auparavant.

Spawn a participé à plusieurs jeux

L’histoire d’Al Simmons est apparue à plusieurs reprises dans l’industrie du jeu vidéo. La première fois qu’il l’a fait, c’était en 1995, dans un titre publié par Acclaim pour Super Nintendo. La franchise a même sorti des ordinateurs portables, comme Spawn, qui a frappé Game Boy Color en 1999.

Spawn a également été présent dans des jeux de combat, tels que Soulcalibur II et Mortal Kombat Mobile, il n’est donc pas inconnu de la série Warner Bros., sur laquelle il reviendra le 17 mars prochain.

Pour célébrer leurs débuts dans Mortal Kombat 11, une figure avec le design réaliste qu’ils auront dans cette collaboration sera également publiée. Le titre est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier. LEVEL UP a déjà eu l’occasion de jouer avec Spawn, nous vous laissons donc une vidéo dans laquelle nous expliquons les mouvements de ce combattant.

