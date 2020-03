Tokido obtient enfin sa victoire décisive de Street Fighter V contre Daigo

Hajime “Tokido” Taniguchi est peut-être l’un des plus grands joueurs de jeux de combat de tous les temps, mais cela ne l’empêche pas d’être hanté par ses propres démons. Lors du championnat TOPANGA du week-end dernier, il a finalement vaincu son compatriote Daigo Umehara dans un long match de Street Fighter V, remportant une victoire deux ans en cours de préparation.

Depuis la mi-février, le championnat TOPANGA a abattu les meilleurs concurrents du Street Fighter V du Japon grâce à des matchs à tour de rôle rigoureux jusqu’à ce qu’il ne reste que six matchs pour la grande finale de dimanche. Tokido et Daigo avaient tous deux de solides performances dans leurs groupes précédents, et ont participé à l’événement d’hier prêts à affronter plusieurs challengers prometteurs. Mais en fin de compte, tout reposait sur un dernier match entre ces deux puissances.

“Avant cette ligue, je ne m’attendais pas à ce que j’atteigne ce dernier match”, a déclaré Tokido avant de s’asseoir pour jouer Daigo. «Après avoir perdu contre Ume-san, j’ai pratiqué Street Fighter tous les jours. Je suis vraiment heureux de pouvoir le combattre à nouveau aujourd’hui. Je ferai ressortir tout ce sur quoi je travaille. Veuillez attendre cela avec impatience. »

Ce qui a suivi a été une performance déséquilibrée. Guigo de Daigo ne pouvait tout simplement pas suivre Akuma de Tokido. Tokido a réalisé un balayage parfait contre Daigo en seulement 20 minutes, remportant sept matchs consécutifs pour devenir le champion TOPANGA. Après le coup final, Tokido a placé sa tête dans ses mains pendant quelques instants avant de finalement se lever pour s’incliner en direction de Daigo.

Bien que ces concurrents aient joué auparavant, cette fois-ci, ils se sentaient différents. Il y a seulement deux ans, lors de l’exposition de Kemonomichi, Tokido a perdu contre Daigo par un score de 10 à 5. Ce match s’est terminé en larmes et en résolution, une indication claire que les joueurs de jeux de combat sont profondément liés à la compétition. Cela peut souvent être déchirant, mais comme ce fut le cas au championnat TOPANGA, cela peut également réaffirmer sa passion pour le passe-temps.

“Je n’ai jamais été aussi heureux de jouer à des jeux de combat autant qu’aujourd’hui”, a déclaré Tokido lors de son interview d’après-match. “Je suis super content en ce moment. Je m’entraîne tous les jours. En fin de compte, je pense que le travail acharné ne rapporte pas si souvent. Je pense que la chance m’a aussi favorisé. Le travail que je fais chaque jour m’a donné plus de confiance. Sur cette base, je pratiquerai plus après cela aussi. J’ai hâte de jouer avec tout le monde. “

