Tokyo Mirage Sessions #FE Encore critique pour Nintendo Switch

Souvent, lorsque des jeux vidéo croisés se produisent, ils ont tendance à suivre une formule assez établie. Les personnages préférés des fans de franchises emblématiques se réunissent et utilisent leurs slogans et leurs compétences inoubliables pour se battre ou pour éliminer une menace originale et interdimensionnelle inventée de manière pratique pour le plaisir du crossover. Lorsque Shin Megami Tensei X Fire Emblem a été annoncé lors d’un voyage Nintendo Direct en 2013, les gens s’attendaient à ce que le croisement entre deux séries de RPG japonais emblématiques suive la même formule. Au lieu de cela, Atlus et Intelligent Systems se sont réunis pour créer une histoire originale sur le pouvoir de la chanson et de la performance et ont fini par sortir l’un des JRPG les plus charmants de ces dernières années – sur une console que peu de gens possédaient. Maintenant, Tokyo Mirage Sessions #FE Encore vient à Switch pour présenter le jeu à un public beaucoup plus large.

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore continue d’être l’expérience JRPG incroyable et addictive qu’elle était en 2015. Le jeu se déroule dans un monde entièrement original qui rend hommage à Shin Megami Tensei et Fire Emblem à travers divers sites, sons et mécanismes de jeu. Plutôt que de contrôler les personnages existants populaires de ces séries, vous incarnez Itsuki Aoi, un jeune homme qui est recruté par Fortuna Entertainment aux côtés de son ami d’enfance, Tsubasa Oribe. Alors que l’entreprise fonctionne comme une agence de talents à succès, les membres de l’agence se cachent au clair de lune en tant que maîtres Mirage qui pénètrent dans le monde de l’Idolasphère afin d’utiliser leurs capacités Performa pour combattre les ombres maléfiques aux côtés de leur compagnon magique Mirages. Vous savez, des trucs RPG.

Alors que l’objectif global de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore est sur ce monde original de chanteurs d’idoles et d’acteurs de scène, divers petits morceaux de Shin Megami Tensei et Fire Emblem se glissent dans le monde pour créer un mashup esthétique qui plaira à coup sûr aux fans des deux. séries. Les guerriers spirituels Mirage avec lesquels vous faites équipe, par exemple, sont des versions amnésiques de personnages de Fire Emblem comme Chrom, Caede et Tharja. Vous visitez le Hee-Ho Mart pour acheter des articles à Anna, vous explorez les donjons comme vous le feriez dans n’importe quel jeu Persona moderne, et lorsque vous montez de niveau, ces sons inoubliables de Fire Emblem se déclenchent à mesure que les statistiques de vos personnages augmentent. Le ton amusant, léger et animé du monde est déjà assez charmant, mais la façon dont Tokyo Mirage Sessions #FE Encore se conjugue avec des hochements de tête et des rappels sans fin aux deux séries emblématiques dont il s’inspire garantit qu’il y a quelque chose ici pour tout le monde.

Le jeu est également porté par un gameplay incroyablement addictif qui donne une tournure rationalisée à l’expérience classique de Shin Megami Tensei et Persona. Les batailles sont des affaires au tour par tour, mais le rythme de la bataille peut changer complètement si vous attaquez les points faibles de l’ennemi. En faisant cela, vous pouvez déclencher automatiquement des attaques combo qui enchaînent les capacités bonus des membres de votre groupe afin d’obtenir une multitude de coups supplémentaires. Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, vous pouvez créer de nouvelles armes et débloquer de nouveaux buffs de compétences qui vous offrent encore plus de capacités de combo, de bonus de combat et de compétences dévastatrices avec lesquelles travailler.

C’est une expérience addictive, mais aussi longue. Bien que je n’ai jamais vraiment ressenti que le jeu traînait ou était inutilement long, il dure toujours près de 60 heures, et l’absence d’une sauvegarde automatique signifie que vous pourriez rejouer d’énormes morceaux du jeu si vous n’y faites pas attention. En d’autres termes, assurez-vous de ne pas mourir.

Le nouveau contenu se présente principalement sous la forme de donjons bonus, de nouveaux costumes et d’attaques d’assistance déverrouillables que vous pouvez obtenir au fur et à mesure de votre progression dans le jeu. En plus de cela, tous les DLC de la version originale sont emballés gratuitement. Il n’y a pas un nouveau bloc massif de contenu d’histoire ou de gameplay rééquilibré à expérimenter, donc si vous avez déjà joué à Tokyo Mirage Sessions #FE sur Wii U, il n’y aura peut-être pas assez ici pour justifier un double dip. Pour les nouveaux joueurs, cependant, l’amélioration des performances du jeu est une expérience transformatrice. Les batailles et les transitions de zone se chargent presque instantanément sur Switch, par rapport aux temps de chargement constants de la version d’origine qui s’additionneraient rapidement.

Avec un chargement rapide et une portabilité Nintendo Switch, il est facile d’appeler cela la version définitive de Tokyo Mirage Sessions #FE. C’est une expérience amusante, idiote et engageante qui excelle à rendre hommage à deux franchises de jeux emblématiques tout en créant son propre monde mémorable et attachant. Les fans du gameplay addictif RPG de Persona 5 ou les charmants personnages de Fire Emblem: Three Houses seront à l’aise avec ce jeu, tant que vous êtes prêt pour une autre longue expérience RPG pour absorber votre vie pendant un certain temps.

Date de sortie: 17 janvier 2020

Nombre de joueurs: 1 joueur



Catégorie: Jeux de rôle



Éditeur: Nintendo



Développeur: Atlus, Intelligent Systems



Un code de révision a été fourni par l’éditeur.

