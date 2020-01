Tokyo Mirage Sessions #FE Encore fait ses débuts avec 18 000 exemplaires vendus au Japon

Famitsu a publié le classement des ventes japonaises pour la semaine du 13 janvier au 19 janvier 2020.

Pokemon Sword and Shield a finalement abandonné la position de n ° 1 qu’ils occupaient dans les charts depuis plus de 2 mois – les jeux sont maintenant au n ° 3 avec 55604 exemplaires vendus la semaine dernière. Ring Fit Adventure était le quatrième jeu le plus vendu avec 35 860 unités vendues.

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore a été lancé la semaine dernière avec 18 797 exemplaires déplacés à la sixième place.

Côté matériel, 62 920 consoles Nintendo Switch et 33 538 consoles Nintendo Switch Lite ont été vendues la semaine dernière.

Qu’est-ce que tu penses?

