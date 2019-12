Tokyo Mirage Sessions #FE Encore monte sur scène avec une sous-présentation en anglais

Nintendo UK a dévoilé hier une bande-annonce pour la prochaine sortie de Switch Tokyo Mirage Sessions #FE avec sous-titres anglais.

Si vous avez raté le drame en octobre, on a découvert que la prochaine réédition mondiale de ce jeu serait basée sur la version occidentale atténuée de l'original Wii U, avec des changements de costumes et d'âge.

Cette nouvelle version ajoutera également de nouveaux costumes, chansons, scénarios et donjons. Si vous n'avez pas joué la version originale, la bande-annonce ci-dessus devrait vous donner une meilleure idée de ce à quoi vous attendre et vous aider à décider si cet élégant RPG qui combine le Shin Megami Tensei et Emblème du feu la série serait votre genre de jeu.

Alternativement, vous pouvez lire notre critique du jeu original, sorti sur la Wii U en 2016.

Tokyo Mirage Sessions #FE peut être précommandé dès maintenant sur le site Web de Nintendo pour 49,99 £ / 59,99 $ et sera publié sur le Switch le 17 janvier 2020.

