Tokyo Mirage Sessions #FE Encore montre une photo du costume de Joker en jeu

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore se rapproche de plus en plus de la sortie sur Nintendo Switch, et Atlus et Intelligent Systems ont été timides avec le nouveau contenu que nous pouvons nous attendre à voir dans le jeu. Cela n’a pas empêché les fans aux yeux d’aigle de remarquer ce qui semblait être du tout nouveau contenu Persona 5 au dos de la couverture japonaise du jeu. Une capture d’écran sur la boîte officielle hébergée par Amazon Japon semble montrer un personnage portant un costume basé sur Joker de Persona 5. Nous n’avons plus besoin d’analyser des captures d’écran floues d’Amazon, car une capture d’écran en haute résolution dans le jeu montre ledit costume est maintenant disponible.

Initialement publiée par la publication espagnole Revogamers avant d’être supprimée plus tard, probablement en raison de restrictions d’embargo, la capture d’écran montre le protagoniste Itsuki Aoi de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore portant son meilleur cosplay de Joker de Persona 5. Il a l’air un peu idiot de bercer l’emblématique masque de Joker , mais il fait de son mieux et passe le meilleur de sa vie. Ne l’intimidez pas.

Ce n’est pas le seul nouveau contenu crossover à arriver sur la version Switch de Tokyo Mirage Sessions #FE. Un uniforme d’officier de Fire Emblem: Three Houses est également disponible dans le jeu en tant que nouveau costume pour certains personnages.

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore devrait sortir sur Nintendo Switch le 17 janvier 2020.

