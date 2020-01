Tokyo Mirage Sessions #FE Encore Quick Guide: Fast Money, Leveling, Et Plus

Si vous n’avez jamais joué à un jeu SMT, voici comment fonctionne le combat

Les jeux Shin Megami Tensei sont des RPG au tour par tour, et Tokyo Mirage Sessions utilise cette base pour son propre système de combat. S’il s’agit de votre premier rodéo, vous devez connaître quelques notions de base. Exploiter la faiblesse élémentaire est au cœur des batailles gagnantes, mais dans les jeux SMT, frapper une faiblesse fait non seulement plus de dégâts, mais octroie des attaques supplémentaires au cours du même tour. Dans TMS, ces attaques se manifestent sous forme de sessions, que nous expliquons plus en détail ci-dessous.

Vous ne connaîtrez pas la faiblesse d’un ennemi à moins de le vaincre une fois ou de le frapper avec le bon élément la première fois. Pour rendre les choses plus faciles à suivre, mettre en évidence un ennemi lors du choix d’une attaque listera ses faiblesses, et un point d’exclamation indiquera quel sort utiliser lors du défilement de votre liste de sorts.

Ce que la plupart des jeux SMT / Persona n’ont pas que TMS, c’est un calendrier pour l’ordre des tours. Vous voudrez certainement garder un œil sur cela, car cela vous aidera à identifier le moment où les ennemis doivent être attaqués – vous voulez donner la priorité à tuer les ennemis avant leur tour, alors ciblez les ennemis qui attaqueront plus tôt que ceux qui attaquent plus tard.