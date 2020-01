Tokyo Mirage Sessions #FE Encore reçoit un métascore de 79

L’agrégateur de critiques Metacritic a publié le Metascore pour Tokyo Mirage Sessions #FE Encore.

Au moment de la rédaction de cet article, Tokyo Mirage Sessions #FE EncoreLe Metascore se situe à 79, basé sur 26 avis (14 positifs, 4 mixtes). Ce score changera probablement à mesure que de nouveaux avis seront publiés.

Lisez certains des commentaires ci-dessous:

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore reste l’un des meilleurs jeux de rôle que j’ai jamais joué. Tout, des personnages aux batailles, a son propre but spécifique, ce qui en fait une aventure significative.

L’esthétique, le charme et le gameplay apportés par Tokyo Mirage Sessions le rendent digne d’être autonome et j’espère que ceux qui finiront par jouer au jeu le verront également de cette façon. Nintendo semblait penser que Tokyo Mirage Sessions #FE était digne d’un rappel ici sur Switch, et je trouve que c’est un rappel digne, en effet.

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore est une version captivante et divertissante des meilleurs morceaux de Fire Emblem et Shin Megami Tensei et mérite des éloges pour son système de combat inventif et son cadre unique. Les performances, le contenu supplémentaire et la fonctionnalité portable en font un incontournable pour les propriétaires de Switch amoureux de JRPG – même ceux qui ont possédé le jeu sur Wii U.

Quoi que vous pensiez de la mendicité des ports, c’est justifié avec Tokyo Mirage Sessions #FE Encore. Non seulement #FE Encore nous donne la chance de jouer à un grand jeu qui était négligé sur la Wii U, mais il ajoute également un nouveau donjon, de nouvelles chansons et du contenu qui était auparavant DLC. Beaucoup de nouveaux fans de Persona ont été frappés depuis la sortie initiale de # FE en 2015, et c’est une chanson qu’ils devraient tous apprécier.

