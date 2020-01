Tokyo Mirage Sessions #FE Encore reçoit une bande-annonce de bataille de 5 minutes en anglais

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore sortira sur Nintendo Switch le 20 janvier, où des millions de joueurs supplémentaires auront l’opportunité de découvrir sa magie que lorsque la version originale a fait ses débuts sur la Wii U moins populaire. En prévision de cette sortie mise à jour d’Atlus, Nintendo a a déposé un «Battle Trailer» anglais de 5 minutes expliquant en détail le fonctionnement du système de combat unique du jeu.

Fondamentalement, l’ensemble du système de combat est construit autour de la notion d’harmonisation. Utiliser les bonnes attaques contre les bons ennemis au bon moment peut déclencher des «sessions» avec les autres membres du groupe, ce qui signifie essentiellement des attaques à coups multiples de différents membres du groupe sans frais supplémentaires. Les attaques de session s’élargissent pour inclure des personnages qui n’ont pas participé au combat dans les sessions originales de Tokyo Mirage, notamment Maiko, BARRY GOODMAN (c’est moi qui souligne, bien que ce soit essentiellement la façon dont le gars dit son propre nom dans le jeu) et Tiki.

Le combat s’en trouve considérablement approfondi, y compris des combos supplémentaires et l’incorporation de la structure de combat de type rock-paper-ciseaux des jeux Fire Emblem, qui constituent bien sûr une moitié improbable de l’expérience Tokyo Mirage Sessions #FE Encore. (L’autre moitié est Shin Megami Tensei d’Atlus.) Cependant, une fois que vous avez réellement joué au jeu, ses nombreuses mécaniques de combat deviennent assez naturelles. Et avec le gadget de musique / J-pop attrayant parsemé de tout cela, c’est un système de combat assez fascinant et unique.

En raison de sa positivité de style dessin animé extrêmement édifiante et du samedi matin, Tokyo Mirage Sessions #FE est devenu l’un de mes jeux préférés depuis que je l’ai joué sur la Wii U. J’espère qu’Encore pourra créer une vaste multitude de nouveaux fans afin que – qui sait – Atlus et Nintendo pourraient peut-être envisager une suite.

Envisagez-vous ce jeu sur Switch?

