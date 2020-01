Tokyo Mirage Sessions #FE Encore reçoit une bande-annonce de présentation de la bataille

Besoin de parfaire votre savoir-faire JRPG avant de plonger dans Tokyo Mirage Sessions #FE Encore pour Switch ce mois-ci? Voici une introduction rapide pour vous rattraper!

Nintendo a partagé une nouvelle bande-annonce couvrant le vaste système de combat du jeu. Les bases telles que la façon de repérer les faiblesses ennemies, l’échange de personnages, les attaques de session et plus de tactiques sont couvertes – et elles seront toutes essentielles pour survivre au monde mortel de Perfoma!

Découvrez-le ci-dessous:

Un mal interdimensionnel menace de vider Tokyo d’aujourd’hui de son énergie créatrice. C’est à vous de riposter dans un barrage fantastique de musique et de style. Combattez dans des donjons pour dynamiser votre stratégie et décimer vos ennemis de manière créative dans Tokyo Mirage Sessions #FE Encore. En savoir plus sur les séances de Tokyo Mirage #FE Encore! https://bit.ly/39XiSZy

Vous voulez ajouter ce jeu à votre étagère? Vous pouvez pré-commander la version physique ici (expédié dans le monde entier).

en relation

.