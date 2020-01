Tokyo Mirage Sessions #FE Encore semble inclure une tenue Joker

Sans aucun doute, l’un de mes jeux les plus attendus ce trimestre est Tokyo Mirage Sessions #FE Encore. Une mise à jour de l’un de mes jeux Wii U préférés, il semble que le jeu inclura un clin d’œil à l’un de mes autres RPG préférés, Persona 5, sous la forme d’un costume Joker pour le protagoniste Itsuki Aoi. Ces informations proviennent de l’utilisateur de Twitter theprinceofiris, qui a repéré une image du costume au dos de la boîte japonaise sur Amazon Japon.

Joker de Persona 5 semble être le nouveau costume de collaboration d’Itsuki dans TMS? FE Encore, selon une nouvelle capture d’écran au dos de la boîte japonaise telle qu’elle apparaît sur Amazon JP https://t.co/I8xvVtbbh8 pic.twitter.com/ OqoUN35jdc

– Øscar @? 19? ??? (@theprinceofiris) 10 janvier 2020

Bien qu’à première vue, ce costume semble hors de propos puisque Tokyo Mirage Sessions est un croisement entre Shin Megami Tensei et Fire Emblem, si vous connaissez votre histoire Persona, cela a du sens. La franchise Persona, bien qu’elle soit sans doute plus connue que Shin Megami Tensei de nos jours, est en fait une spin-off de la dernière série.

Le timing de cette référence ne pourrait pas être meilleur non plus, car Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers devrait être lancé au Japon le 20 février. Joker a également été présenté dans d’autres jeux de la gamme Nintendo, tels que Persona Q2: New Cinema Labyrinth pour Nintendo 3DS et plus récemment en tant que premier combattant DLC payant pour Super Smash Bros.Ultimate.

Le trench Joker n’est pas le seul costume de collaboration à faire son chemin dans les sessions Tokyo Mirage. Peu de temps après la révélation du jeu en septembre dernier, nous avons appris que l’uniforme de l’Académie des officiers de Fire Emblem: Three Houses serait également présenté.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que vous pouvez attendre de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, Atlus vient de publier une nouvelle bande-annonce de bataille plus tôt dans la journée. Si vous êtes un fan de RPG, je vous recommande fortement de le vérifier.

[Source]