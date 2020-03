Tom Brady fait équipe avec les réalisateurs des Avengers pour un nouveau film et plus

La star de la NFL, Tom Brady, s’associe aux réalisateurs de The Avengers: Infinity War et Endgame pour un nouveau label de production hollywoodien qui créera des films, des émissions de télévision et des documentaires.

Brady lance 199 Productions, et jusqu’à présent, il a déjà signé “une liste de projets de développement” couvrant des histoires sur le sport, le divertissement, la santé et le bien-être.

Le premier projet de 199 Productions est un documentaire intitulé Unseen Football, qui sera produit par Joe et Anthony Russo, les réalisateurs de certains des plus grands films de l’histoire du box-office. Deadline rapporte que le film est la “lettre d’amour” de Brady au football, et qu’il abordera plusieurs niveaux du jeu, y compris le lycée, le collège et la NFL.

Unseen Football sera réalisé par Gotham Chopra, qui avait auparavant réalisé la série documentaire de Brady sur Facebook, Tom vs. Time. La série a récolté 100 millions de vues sur Facebook.

Les frères Russo sont de grands fans de Tom Brady et sont ravis de travailler avec lui. “Nous voulons présenter son histoire et l’histoire du jeu qu’il aime au grand écran d’une manière qui offre au public une expérience du football qu’il n’a jamais connue auparavant”, ont-ils déclaré à Deadline.

Quant à Brady, il a déclaré à propos de Unseen Football: “Je crois en l’essence du travail d’équipe, et je n’ai aucun doute, notre équipe créera l’expérience la plus magique pour les gens.”

Brady a déclaré dans un post sur Instagram que le nom 199 Productions vient de la façon dont il a été repêché 199e au repêchage 2000 de la NFL. Brady allait bien sûr devenir l’un des QB les plus réussis et les plus célèbres de l’histoire du jeu.

La superstar des New England Patriots entre en agence libre pour la première fois de sa carrière plus tard ce mois-ci, ce qui signifie qu’il est libre de signer avec n’importe quelle équipe de son choix. Qu’il reste ou non à la Nouvelle-Angleterre est l’un des sujets les plus discutés dans le football en ce moment. Brady a proposé une allumeuse dans sa publication Instagram, en disant: “Restez à l’écoute … des temps passionnants sont à venir, à la fois sur le terrain et en dehors.”

Brady n’est pas la première mégastar du sport à créer une société de production hollywoodienne. L’icône de la NBA, LeBron James, a lancé SpringHill Entertainment, qui a produit de nombreuses émissions de télévision et films, et est également à l’origine du prochain redémarrage de Space Jam qui incarnera James dans le rôle principal.