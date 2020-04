Tom et Isabelle dansent dans les vidéos de fans d’Animal Crossing

Capture d’écran: Nintendo

Les joueurs d’Animal Crossing: New Horizons ont réalisé des clips montrant les deux stars du jeu en train de se mettre au travail, sur toutes sortes de musiques. C’est devenu ma nouvelle playlist préférée pour me détendre pendant ces jours stressants.

Géré par trois fans d’Animal Crossing, le compte Twitter TomAndIsabelleDanceTo prend de courts clips des administrateurs de l’île Tom Nook et Isabelle, que vous pouvez parfois voir en train de travailler dans le bâtiment des services résidents du jeu. Le compte doublera la musique avec des rythmes correspondants au cours de ces séances de gymnastique improvisée et les éditera jusqu’à ce qu’elles ressemblent à des mini-soirées dansantes.

Un de ses premiers articles à devenir viral synchronisé Tom et Isabelle jusqu’au “Lose Control” de Missy Elliot:

Voici le single pop de Billie Eilish “Bad Guy”:

Gérez mieux votre stress avec 25% de réduction sur les semaines

Parfois, la danse de Tom et Isabelle est ralentie pour correspondre à une piste de tempo lent, ou accélère pour rattraper un battement. D’autres clips arborent des effets secondaires visuels pour canaliser l’esthétique de leur matériel source, comme un mashup pour frapper la piste vaporwave de Macintosh Plus “Lisa Frank 420 / Modern Computing”.

Chaque clip ne fait que balancer les bras de Tom et Isabelle avec désinvolture, mais ici je suis assis transpercé, prêt à les regarder pendant des heures alors que le refrain vers Earth, Wind & Fire “September” remplit le bâtiment des services aux résidents de New Horizons.

Chaque jour, lorsque je me connecte à Animal Crossing, Isabelle me parle du spectacle de fin de soirée qu’elle a regardé la veille, ou des mots croisés qu’elle déchire alors qu’elle est assise à son bureau-citerne entourée de fournitures de bureau et de bouilloires assorties. C’est agréable de la voir enfin s’amuser. Les soirées dansantes ne feront pas disparaître le travail, mais elles peuvent faire en sorte que le bureau ressemble un peu moins à une prison. Après avoir été coincé à l’intérieur pendant la plus grande partie d’un mois, c’est certainement quelque chose dont j’ai plus besoin dans ma vie.

