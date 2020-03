Tom Hanks et sa femme ont annoncé qu’ils avaient contracté le coronavirus

Malheureusement, il a été annoncé que le célèbre acteur Tom hanks, dont vous vous souviendrez pour leurs rôles dans Forrest Gump et Toy Story, a été infecté par le virus COVID-19, également connu sous le nom de coronavirus, en Australie. En plus de Hanks, sa femme, Rita Wilson, est également porteuse de cette maladie.

C’est le message que Tom Hanks a émis via son compte Twitter:

“Salut les amis. Rita et moi sommes ici en Australie. Nous nous sentons un peu fatigués, comme si nous avions des rhumes et des courbatures. Rita avait des frissons qui allaient et venaient. Fièvres légères aussi. Pour bien jouer les choses, comme cela est nécessaire dans le monde en ce moment, nous avons été testés pour le coronavirus et trouvés positifs. »

Hanks a 63 ans et souffre de diabète de type 2, considéré comme un facteur de risque pour ceux qui souffrent du virus. Plus de 130 cas de coronavirus ont été confirmés en Australie et trois personnes sont décédées de la maladie..

Tom Hanks est devenu l’un des premiers acteurs à être infecté par le coronavirus. D’un autre côté, cet événement a suspendu la production d’Elvis, un film où Hanks joue le colonel Tom Parker, directeur d’Elvis Presley, et la raison de sa présence en Australie.

