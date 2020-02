Tom Holland et Robert Downey Jr. sont Marty McFly et Doc Brown dans cette vidéo

La fausse technologie profonde est l’une des plus intéressantes aujourd’hui. Avec ces types de programmes, il est possible de superposer le visage de certaines personnes sur d’autres et de les mélanger d’une manière qui les rend presque identiques. Ce type de logiciel est couramment utilisé pour recréer certaines scènes de film avec des acteurs dans les rôles principaux, comme c’est le cas avec Tom Holland et Robert Downey Jr. dans Back to the Future.

Avec le faux profond, vous pouvez faire périr les gens et dire des choses qu’ils n’ont jamais dites ou, dans le cas de Retour vers le futur, vous pouvez ré-projeter des films classiques avec un appariement père-fils plus moderne. Dans ce cas, Ce sont Spider-Man et Iron Man eux-mêmes, qui jouent désormais dans les rôles emblématiques de Marty McFly et Doc Brown.

Cependant, Si vous voulez savoir à quoi ressemblerait Spider-Man de Tom Holland avec le visage de Michael J. Fox, Ne vous inquiétez pas, vous pouvez trouver la réponse dans cette vidéo.

Via: EZRyderX47

