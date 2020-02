Tom Holland: le script Uncharted est l’un des meilleurs que j’ai lus

Il peut être difficile de penser qu’après plusieurs retards et inconvénients dans sa réalisation, le film d’action en direct Uncharted continue son chemin, heureusement. Apparemment, le projet progresse lentement mais sûrement. Nous disons cela parce qu’aujourd’hui nous avons appris qu’un brouillon du script est prêt et Tom Holland, qui jouera Nathan Drake, l’a déjà lu et pense qu’il est très bon.

Dans une interview avec IGN, le jeune acteur a avoué qu’il avait déjà eu l’occasion de lire un brouillon du scénario du film Uncharted et a salué le travail réalisé à ce sujet par l’écrivain Joe Carnahan, car il le considère comme l’un des meilleurs qu’il ait lu. : «J’ai lu la version la plus récente du script en venant ici, et c’est l’un des meilleurs scripts que j’ai lus. C’est vraiment extraordinaire », a déclaré Holland, qui s’est dit très heureux de travailler dans la production.

De plus, la créatrice a profité de l’occasion pour souligner qu’un des avantages d’Uncharted par rapport aux autres films de jeux vidéo est qu’elle offre une vision originale de la franchise, car elle montrera des événements qui traitent évidemment de Nathan Drake et des personnages, mais le récit ne sera pas directement lié avec celle de n’importe quel jeu vidéo. De cette façon, ceux qui connaissent la série ne sauront pas à quoi s’attendre du film, tandis que ceux qui sont en dehors d’Uncharted peuvent profiter du film sans essayer les jeux.

Enfin, Holland pense également que son partenaire Mark Wahlberg fera du très bon travail en jouant le mentor de Nathan Drake, Victor Sullivan.

Et vous, que pensez-vous des déclarations de Holland? Pensez-vous que cela jouera un bon rôle en tant que Nathan Drake? Avez-vous de l’espoir dans ce film? Dites-le nous dans les commentaires.

Si vous avez répondu positivement à la dernière question, nous vous disons que vous devrez attendre un peu plus longtemps, car il ne fera pas ses débuts en décembre 2020, mais récemment ses débuts ont été retardés jusqu’à l’année suivante. En fait, des sources ont assuré que le tournage débutera ce mois-ci. En revanche, en décembre, il a perdu son dernier réalisateur et jusqu’à présent on ne sait pas avec certitude qui sera en charge de la production, bien qu’il existe déjà des indices sur un éventuel candidat. Vous pouvez en savoir plus sur Uncharted si vous consultez cette page ou en savoir plus sur la bande si vous visitez Tomatazos.

