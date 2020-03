Tom King veut que Strange Adventures Comic soit à la hauteur des émissions de télévision de FX

L’équipe de Tom King, Mitch Gerads et Doc Shaner a une nouvelle série du Black Label de DC Comics et donne sa propre tournure au personnage de science-fiction Adam Strange dans Strange Adventures. La nouvelle série est disponible dès maintenant dans les boutiques de bandes dessinées locales et sur les marchés numériques.

Writer King, rejoint par les artistes Gerads et Shaner, tous continuent d’élever le niveau de la narration dans leurs livres. Strange Adventures est plus qu’une bande dessinée de super-héros ou de science-fiction typique. “C’est comme votre émission FX préférée, votre émission HBO préférée”, a déclaré King à GameSpot lors du C2E2. “Ceci est un spectacle qui à la fin vous vous dites:” Putain de merde, je ne peux pas croire que cela se soit produit. C’est de la merde. “

“J’aime l’humour dans les bandes dessinées. Il y a des rires dedans, mais [Strange Adventures] c’est … C’est True Detective. C’est Mindhunter. Ce sont des gars qui recherchent les coins sombres des esprits et des mythes et font quelque chose de sombre et cool. Vous connaissez ce sentiment lorsque vous avez lu Watchman pour la première fois, et vous avez levé le livre et presque le monde entier avait l’air un peu différent? C’est presque comme si quelqu’un jouait comme une symphonie à touches mineures autour de vous ou quelque chose. Ou comme la première fois que vous avez vu Aliens ou Alien, ce genre de sentiment? C’est ce que je veux. “

Strange Adventures # 1

Ce sentiment de fraîcheur mélangé à une histoire obsédante est ce pour quoi King et Gerads sont les mieux connus dans leurs précédents travaux comme Sheriff of Babylon et Mister Miracle. L’équipe donne un nouveau souffle à bon nombre de ces personnages classiques de DC, même s’ils n’étaient pas fans d’eux à l’origine. “Je suis vraiment excité que M. Terrific soit le nouveau personnage préféré de certaines personnes, car il n’était pas l’un des miens”, a expliqué Gerads. “Tom me l’a présenté, et [Mr. Terrific] avait cette veste stupide, et le T sur son visage, et le pire nom. Et je pense qu’une fois que je me suis finalement plongé dans le personnage puis, surtout la façon dont Tom l’écrit, il est génial. Il est, sans blague, l’un de mes nouveaux personnages préférés. “

Pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers, M. Terrific est un personnage de DC qui porte une veste avec le mot “fairplay” écrit dans sa manche et a un T sur son visage – mais se trouve également être l’un des détectives les plus sous-estimés de DC. En plus d’être un super détective, M. Terrific contrôle de minuscules machines appelées “T-Spheres”. Strange Adventures l’associera à Adam Strange qui, tout en étant un peu moins obscur, n’en est pas moins absurde sur le papier. Avec un peu de chance, King, Shaner et Gerads feront du couple étrange l’un des nouveaux duos dynamiques de DC.

Le numéro 1 de Strange Adventures est maintenant disponible.

