Tom Nook en vacances, gagnants!

Les vacances! Nous en voulons tous un, mais la plupart d’entre nous ne peuvent pas vraiment en prendre un. Le Tom Nook d’Animal Crossing, quant à lui, a beaucoup de cloches à dépenser pour se reposer et se détendre. Alors je vous ai demandé de bien créer des images de ce qu’il a fait pendant ses longues vacances.

Notre image gagnante cette semaine vient de Villings. Juste Nook et les garçons à la plage, faisant exploser des rebelles.

C’est agréable de voir autant de gens qui aiment et se souviennent des vacances de National Lampoon. J’ai eu un groupe qui mélangeait Tom et Chevy Chase. Un combo bizarre, mais j’ai bien aimé.

Vous pouvez consulter le message d’origine pour voir toutes les entrées, mais voici quelques-unes de mes préférées.

Mrichston remporte le prix du «meilleur masque sonique caché».

sciteach remporte le prix de la «pire expérience Airbnb».

Barry Wombleton remporte le prix de la «meilleure chose de la main magique».

Fait avec Kinja reçoit le prix de la «Meilleure affiche de film».

Richardrae1 remporte le prix du «pire Pokémon».

Cecil_banon ne reçoit rien.

50DrunksInaBar remporte le prix de «Weirdest Cameo».

Badonkagronk obtient le prix du «Fait le plus intéressant que nous ayons appris sur Nook».

Neuroplastique remporte le prix pour “INSÉRER FAR CRY 3 INSANITY JOKE ICI.”

Et enfin, Bob The Rock ne gagne rien. ESSAYEZ-VOUS d’être à nouveau banni? Est-ce que c’est possible? Je vérifierai le livre de règles ce soir et je vous recontacterai.

C’est tout pour le concours de cette semaine! Si votre création n’a pas gagné, ne vous inquiétez pas! Il y a toujours demain quand je serai de retour avec un nouveau “Concours Boutique”.

.