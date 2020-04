Tom Nook n’est pas le méchant d’Animal Crossing

C’est le matin d’un dimanche chaud, vous prenez un café dans le Birdseed pendant que sa musique passe et regardez où le café est prêt. Le moment idéal pour s’asseoir et discuter.

“Cochon capitaliste”, “arnaqueur”, “exploiteur”, “raton laveur coon” ou soyez un candidat pour l’un des méchants les plus importants des Annual Nintendo Power Awards. Tout cela et bien plus est ce que vous devez écouter à toute heure Tom nook. Mais est-ce vraiment si mauvais? Dans le café d’aujourd’hui, il est temps de parler de l’économie, des baies, des euros et d’un raton laveur qui a décidé d’être l’ennemi public numéro un pour le bien de tous.

En savoir plus sur l’économie grâce à Animal Crossing avec Tom Nook

Et la première chose que nous voulons faire ici en essayant de jeter un peu de lumière sur la vision publique du raton laveur est de définir la valeur d’une baie et, pour cela, il est préférable de la comparer avec le prix des objets qui existent également dans le monde réel. Et quels objets existent comme dans l’univers Animal Crossing et le nôtre? En effet, Consoles Nintendo.

Merci à la mise à jour «Welcome amiibo» de Animal Crossing: New Leaf, Plusieurs nouveaux objets du thème “Nintendo” ont été ajoutés à ceux qui avaient déjà le jeu de base, parmi lesquels la possibilité d’obtenir une console New Nintendo 3DS et Wii U. Bien qu’il soit vrai qu’ils ne pouvaient pas être achetés directement avec des baies, oui, ils pourraient être vendus pour 4320 baies et 8100 baies respectivement. Sachant que pour le reste des produits le prix d’achat était un tiers du prix de vente, on peut calculer qu’un La nouvelle Nintendo 3DS coûte environ 12 960 baies et une Wii U 24 300. Le prix en baies de la nouvelle console Nintendo est beaucoup plus facile à calculer et à acheter la console New Horizons en édition régulière ou limitée pour pouvoir voir dans le catalogue TeleNook qu’ils sont, respectivement, 29 980 et 35 960 baies.

Bon, maintenant que nous avons à l’esprit les prix des baies pour les objets du monde réel dans le monde virtuel, voyons combien ils coûtent dans notre monde … mais en yen. Lorsque Nintendo a sorti le Nouveau 3DS il l’a fait au prix de 14,980 yens. Par contre, si vous étiez du Pays du Soleil Levant et que vous vouliez acheter une Wii U, vous deviez apporter 26 250 yens dans votre poche. C’est vrai, des prix assez similaires à leur équivalent en baies. Cependant, si nous regardons le prix des deux éditions de Nintendo Switch est respectivement de 29 980 et 35 960 yens. Bingo! En 2020, nous pouvons dire qu’une baie équivaut à un yen. Et combien vaut un euro en yen? Un euro vaut exactement 116’58 yens au moment de la rédaction de ces lignes. Et nous avons déjà tout ce que nous avions besoin de savoir.

Et maintenant, regardons certains des prix hypothécaires d’Animal Crossing: New Horizons, en commençant par le paiement qui doit être effectué dès que vous arrivez sur l’île. Nous parlons d’un total de 49 800 baies pour un voyage sur l’île, une tente et un téléphone portable. Nous en parlons l’équivalent de ce pack est de 427’3 euros, un peu plus que le prix d’une Nintendo Switch et d’un jeu. Comment restez-vous? Vous pouvez entrer n’importe quelle page Web que vous voulez et rechercher des prix équivalents pour chacun de ces trois produits et les ajouter pour voir quel prix vous obtenez.

Voyons maintenant le prix de la première maison. Une maison d’une pièce construite à partir de ses fondations où un lit et quelques meubles s’intègrent, un plancher de ces 30 m2, un de ceux qui sont si populaires dans les grandes capitales. Certains 98 000 baies, soit 841 €. Je pense qu’il va sans dire que ce prix est bien inférieur au prix actuel du marché. Deuxième, troisième, quatrième expansion … et nous arrivons donc à la dernière hypothèque. Nous trouvons une ENORME maison, avec quatre chambres, un grenier et un sous-sol qui, au total, nous a coûté au total 5 745 800 baies ou 49 337’31 € dans son équivalent à la monnaie européenne. Une vraie affaire! Qu’est-ce qu’un cochon capitaliste, hein? Mais la chose ne s’arrête pas là. Quelqu’un est-il déjà allé dans une banque pour demander une hypothèque? Si quelqu’un n’a reçu AUCUN INTÉRÊT, AUCUN FRAIS et AUCUN DÉLAI DE PAIEMENT, faites-le moi savoir pour créer un compte avec cette entité.

Mais ne pensez pas que cela ne s’applique qu’aux constructions. Les meubles sont également risibles. Un micro-ondes de 3000 baies? Environ 26 euros. Se baigner dans une baignoire dame? Pour 67 euros, vous pouvez réaliser votre rêve de froisser comme un pois chiche. Garder la nourriture froide et ne pas la gâcher? Dans Animal Crossing: New Horizons, vous pouvez utiliser un réfrigérateur de placard pour seulement 44 euros. Et nous pourrions être ici toute la journée avec des dizaines d’exemples.

Ce coin est un philanthrope complet

Votre façon de voir ce “cochon capitaliste” a-t-elle déjà changé? Comment non? Eh bien, jouons la carte qui nous reste et que d’autres grands entrepreneurs qui “ont reparti de zéro” utilisent aussi: faire un don. Beaucoup d’entre vous ne le savent peut-être pas, car vous aviez besoin de pouvoir lire des amiibos sur une 3DS et avoir ceux de Tom Nook, mais dans Animal Crossing: Happy Home Designer Nous pourrions décorer la maison de plusieurs PNJ et discuter avec eux dans un cadre plus détendu. En allant à la maison de notre Tanuki préféré (derrière Mario Tanuki), il a dit ce qui suit:

90% de votre argent est reversé à des orphelinats! Un geste dont de nombreuses entreprises et entrepreneurs se vanteraient sûrement et que, au contraire, notre Tom nous demande de garder ce secret afin de ne pas ruiner sa réputation. Je suis désolé pour cette trahison Monsieur Nook, mais je ne pouvais pas vous permettre de continuer à être le méchant!

Mais la relation avec l’orphelinat ne s’arrête pas là. Si vous êtes un joueur d’Animal Crossing depuis l’époque de la Nintendo DS, vous entendrez sûrement tout cela que je vais vous dire, mais tous les nouveaux joueurs méritent de connaître la vérité: Tom Nook n’a aucune relation de sang avec Tendo et Nendo. Le raton laveur lui-même l’a confirmé dans Wild Wold, ajoutant qu’il ne s’agissait que d’employés auxquels il tentait d’enseigner les ruses du métier du vendeur local. Plus tard à New Leaf, nous avons découvert, grâce aux voisins, qu’à l’époque Nook avait officiellement adopté les deux petits ratons laveurs.

Bien sûr, il a ses mauvaises choses, comme sa passion pour le golf qui le conduit parfois à être distrait du travail ou le fait que son passé, à un moment donné, a dû être un peu trouble en essayant de faire des affaires avec Ladino . Cette dernière aventure commerciale s’est avérée assez châtiée et il semble qu’il y ait du ressentiment entre les deux hommes d’affaires. Allons-nous découvrir autre chose à New Horizons?

Avec cet article, je voulais seulement montrer l’autre côté de la médaille à propos de Tom Nook, celui qui n’est pas visible à l’œil nu et est enterré sous un tas de baies. Plusieurs fois, nous nous concentrons sur la recherche d’ennemis là où il n’y en a pas. Il y a beaucoup de méchants qui nous rendent la vie impossible, mais il s’avère que Animal Crossing: New Horizons n’a pas cela. Il n’y a jamais eu de méchant dans la saga, seulement un raton laveur mal compris qui a accepté de jouer ce rôle pour le bien commun.

