Tom Nook révèle combien de voisins peuvent visiter notre île dans Animal Crossing: New Horizons

Le titre Nintendo, qui atteindra Switch le 20 mars, aura un mode multijoueur pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes avec deux consoles.

Le compte officiel Animal Crossing: New Horizons de Tom Nook a récemment annoncé le nombre total de voisins qui seront disponibles dans le nouveau titre Switch quimis en vente le 20 mars prochain, une grande variété de villageois, aux visages déjà connus ou à découvrir, qui s’ajouteront aux personnages qui seront disponibles.

Bien que par le passé Animal Crossing Direct nous fassions écho à toutes les nouvelles que ce nouveau lancement de la saga nous apportera, nous savons maintenant que nous aurons un total de383 villageois qui peuvent cohabiter avec nous sur l’îleet avec qui on peut se faire des amis.

Le modèle de voisins possèdeplus de créatures que 333 de New Leaf et moins de Welcome Amiibo que 399. Cependant, comme expliqué dans Direct,plus de villageois sont attendus grâce aux mises à jouret DLC qui s’additionnera au fil du temps.

New Horizons aura plus de voisins que New Leaf mais moins que Welcome Amiibo.Grâce aux vidéos promotionnelles qui se dévoilent au fil des semaines, nous pouvons découvrir tous les détails et les nouveautés que le titre Nintendo aura, commenous aurons la possibilité d’installer notre maison et celle de nos voisins où bon nous sembleou que nous aurons la liberté totale de modifier l’île à notre guise.

Pour alléger l’attente, ne manquez pas ce que les éditeurs 3D disent du célèbre jeu Nintendo quiNous pouvons en profiter en seulement un mois pour Switch.

