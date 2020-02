Tomb Raider: l’album symphonique de Dark Angel est disponible en streaming maintenant

Tomb Raider: The Dark Angel Symphony (Reborn in Shadows), un album contenant des remakes de plusieurs chansons des bandes sonores de Peter Connelly pour de nombreux jeux Tomb Raider, est disponible en streaming maintenant sur plusieurs services musicaux majeurs. L’album, qui résulte d’une campagne Kickstarter réussie, rassemble la musique de Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles et Tomb Raider: The Angel of Darkness.

La campagne Kickstarter a permis de collecter 70 091 £ contre un objectif de 60 000 £; selon le site Web de l’album, le coût final de la création de l’album était de 150 000 £, la majeure partie étant financée par l’équipe créative derrière lui. Il recueille des remasterisations de divers morceaux aux côtés de nouveaux enregistrements orchestraux.

En parlant de VG247, le producteur Ash Kapriélov a déclaré que de nombreuses pistes sonneraient très différemment de leurs équivalents dans le jeu. “La musique de Tomb Raider 4 et 5 a été complètement synthétisée, nous avons donc quelques pistes réarrangées et interprétées par l’orchestre”, dit-il.

Kapriélov dit qu’il a eu l’idée lors d’une “grande soirée pyjama Tomb Raider” chez un ami en 2016, quand lui et cet ami sont restés en retard pour jouer à des jeux de la série. Il a retrouvé Connelly et lui a présenté l’idée en ligne.

Le reste de l’interview est plutôt réconfortant – Kapriélov attribue la série pour lui avoir sauvé la vie.

Le jeu le plus récent de la série Tomb Raider était Shadow of the Tomb Raider 2018. Un nouveau film Tomb Raider doit sortir le 19 mars 2021 sous la direction de Ben Wheatley (High-Rise, Free Fire).

