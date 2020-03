Tomb Raider, Temple of Osiris, d’autres sont actuellement gratuits sur Steam

Par Stephany Nunneley,

Samedi 21 mars 2020 12:56 GMT

Les utilisateurs de Steam doivent se connecter à leur compte et récupérer des jeux gratuits ce week-end.

Sur Steam, vous pouvez récupérer les Pilleur de tombe, Lara Croft and the Temple of Osiris, Early Access title Goat of Duty. et plus pour nada.

La disponibilité varie selon le titre. Par exemple, Drawful 2 est gratuit jusqu’au 11 avril tandis que Tomb Raider redeviendra un titre payant le 24 mars.

Voici la liste des jeux gratuits actuellement sur Steam:

N’oubliez pas le Steam Game Festival qui propose plus de 40 démos de jeux disponibles jusqu’au 23 mars.

