TOP 15 des jeux les plus vendus sur l’eShop en janvier 2020

Les accros de la mode, attentifs. Nintendo a publié la liste des TOP 15 des jeux les plus téléchargés dans l’eShop européen au cours du premier mois de 2020. A cette occasion, Mario Kart 8 Deluxe retourner à première place, tandis que Entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch, qui est une nouvelle entrée dans ce sommet, est à la quatrième place.

Pour notre part, nous avons décidé de parler un peu au-dessus de ces titres pour voir si quelqu’un suscite votre intérêt, y compris le lien vers son analyse correspondante. Ne le manquez pas!

15. Jeu d’oie sans titre

Nous commençons notre liste qui est sans aucun doute l’un des titres les plus étranges et les plus uniques. Incarner le oie plus voyou Histoire. Promenez-vous dans la ville, des jardins des gens aux magasins de la rue principale et au vert de la ville. Faites des blagues, volez des chapeaux, klaxonnez et, en général, gâchez la journée de tout le monde.

14. Overwatch: Legendary Edition

En période de crise mondiale, une équipe internationale de héros a été formée pour ramener la paix dans un monde déchiré par la guerre: Overwatch. Mais le monde a encore besoin de héros. Battez-vous pour l’avenir. Rejoignez le tireur avec 31 héros différents avec des capacités uniques et jouez avec des amis à travers le monde.

13. Splatoon 2

Armez-vous de votre meilleure encre et préparez-vous pour cette aventure de tir amusante. Dans ce deuxième épisode, nous reviendrons à la peau? des Inklings, un calmar humanoïde capable de plonger dans les fossés d’encre qu’ils laissent derrière eux. Jouez en ligne ou en mode local avec jusqu’à 8 consoles avec ou contre vos amis. Tu es prêt?

12. Grim Fandango Remastered

L’un des jeux d’aventure les plus acclamés de tous les temps est devenu plus vivant que jamais. L’histoire épique de Grim Fandango de quatre ans dans la vie (ou la mort) de Manny Calavera, agent de voyage jusqu’à la mort, a été remasterisée pour avoir une apparence, un son et un contrôle encore meilleurs que lorsqu’il a remporté le prix GameSpot du jeu de l’année dans sa version d’origine. Grim Fandango reste un classique du genre, avec des personnages inoubliables et une combinaison unique de cinéma noir et de folklore mexicain.

11. Rocket League

Le jeu parfait pour les amateurs de football et de moteur. Équipez-vous de véhicules motorisés maximisés qui peuvent frapper les balles pour atteindre des objectifs incroyables ou des arrêts épiques dans plusieurs arènes riches en détails. Grâce à un système de physique avancé qui émule des interactions réalistes, Ligue Rocket Il repose sur la masse et l’inertie pour donner aux joueurs un sentiment complet de contrôle intuitif dans cette version du football à indice d’octane élevé.

10. Dragon Quest XI S

Bienvenue à Dundrasil, dans le monde d’Erdrea, un royaume envahi et détruit par une armée de monstres. Notre personnage sera chargé de rassembler une bande de compagnons pour les aider dans cette aventure. De nouveaux personnages, un monde magnifique avec beaucoup de détails, des combats d’action au tour par tour et une histoire passionnante qui plaira aux fans vétérans et aux nouveaux venus dans la franchise.

9. Opérateur 911

Gérez les services d’urgence dans n’importe quelle ville du monde! Répondre aux appels et envoyer des forces de sauvetage. Gérez les situations difficiles en fonction de la météo, du terrain et de la circulation. Aidez les citoyens à travers les cataclysmes et les catastrophes naturelles, devenant chaque jour un meilleur opérateur de numéros d’urgence!

8. Épée Pokémon

Le dernier épisode de la saga Pokémon (avec son partenaire Bouclier Pokémon). Cette fois, nous jouerons dans la région de Galar, une région fortement inspirée du Royaume-Uni. Pour cette nouvelle édition, les gymnases reviennent (manquant dans les derniers épisodes), de nouvelles fonctionnalités telles que la fonction Dinamax sont ajoutées et pour pouvoir trouver des Pokémons dans l’herbe, et bien sûr, nous trouverons de nouveaux monstres de poche à capturer.

7. Démêler deux

La suite de Démêler Il nous place dans un pays froid et imposant. Regardez votre environnement s’épanouir avec une nouvelle vie tout en poursuivant l’étincelle de l’aventure. Plongez-vous dans une histoire immersive pleine d’énergie, d’exubérance, d’inspiration et même de monstres. Relevez chaque défi avec positivité et sans crainte pour réveiller le monde qui vous entoure et découvrir un lien indissoluble entre amis. Et le jeu vous permettra de jouer localement ou en coopération. Une aventure

6. Stardew Valley

Armé d’outils d’occasion et d’un peu d’argent, vous êtes sur le point de commencer votre nouvelle vie. Bienvenue chez Country Life RPG. Pouvez-vous apprendre à vivre de la terre et à transformer ces champs de mauvaises herbes en une maison prospère? Ce ne sera pas facile. Depuis l’arrivée de Joja Corporation dans la ville, les anciens modes de vie ont disparu. Le centre communautaire, autrefois le centre d’activité le plus actif de la ville, est maintenant en ruine. Mais la vallée regorge d’opportunités. Avec un peu de dévouement, vous pouvez être l’un de ceux qui ramènent Stardew Valley à la gloire!

5. Cuphead

Préparez-vous à courir et à tirer! Incarnez Cuphead ou son frère Mugman pendant que vous traversez des scénarios étranges, acquérez de nouvelles armes, apprenez de super mouvements puissants et découvrez des secrets cachés tout en essayant de payer votre dette au diable. Inspirés des dessins animés des années 1930, les images et le son sont soigneusement créés en utilisant les mêmes techniques de l’époque: animation traditionnelle cel dessinée à la main, arrière-plans aquarellés et enregistrements de jazz originaux.

4. Entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch

Préparez-vous à défier votre cerveau de plusieurs façons dans la formation cérébrale du Dr Kawashima pour Nintendo Switch! Profitez de nouveaux exercices (certains d’entre eux utilisant la caméra de mouvement Joy-Con IR) et entraînez-vous avec des exercices classiques des précédents jeux de formation cérébrale qui peuvent être joués à l’aide d’un stylet (inclus avec la version emballée des magasins, oui) ou votre doigt. C’est entre vos mains!

3. Super Mario Party

La façon traditionnelle de jouer au premier Mario Party revient. Cette fois, nous profiterons des modes “standard”, dans lesquels le groupe de joueurs se déplacera le long du plateau en s’affrontant dans une multitude de mini-jeux, et du mode “Party Partner”, où il sera joué par des équipes. En fait, ce nouvel opus introduit 80 nouveaux modes de jeu. Nous pouvons également jouer en ligne, bien sûr.

2. Minecraft

Est-ce le titre de monde ouvert et de construction de blocs le plus célèbre de tous les temps? Ça l’est. Il est vrai que cette fois nous nous référons à la version pour Switch (annoncée le 13 janvier 17), mais non moins méritoire. Mode histoire, mode survie, mode créatif… Laissez-vous tirer le meilleur parti de ce merveilleux titre.

1. Mario Kart 8 Deluxe

Sorti le 28 avril 2017, le titre de course le plus célèbre de Nintendo revient sur le podium. Mario Kart 8 Deluxe dispose de 7 modes de jeu (Grand Prix, Contre-la-montre, VS Race, Multijoueur en ligne, Mario Kart TV, Mode sans fil et Mode bataille), 43 personnages à jouer, 3 types de circuits, avec 4 tasses et 4 scénarios totalement chacun plus différent de la Battle Stage. Des heures et des heures de plaisir à la fois seul et accompagné assuré.

Source

Connexes