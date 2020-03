Top 20 des ventes de logiciels en février 2020 au Royaume-Uni

Un mois de plus, nous examinons le logiciel qui enregistre le plus haut niveau de ventes dans l’un des pays voisins du nôtre, c’est-à-dire que nous allons voir quels jeux ont été les meilleurs vendeurs au cours du dernier mois, tant au format physique que numérique, et Plus précisément, nous allons jeter un œil à ce qui s’est passé au Royaume-Uni, avec les 20 titres suivants avec un plus grand succès commercial. Notez que dans tous les formats – physiques ou numériques -, de nombreux jeux multiplateformes sont préférés dans leur version pour Nintendo Switch, probablement en raison de l’option portable qu’il a dans ce cas:

Top 20 des jeux les plus vendus au format physique et numérique



PositionTitre1Grand Theft Auto 52FIFA 203Call of Duty: Modern Warfare4Tom Clancy’s The Division 25Tom Clancy’s Rainbow Six Siege6Dreams7Star Wars Jedi: Fallen Order8NBA 2K209Uno10Red Dead Redemption 211Monopoly Plus12Mario Kart 8: Deluxe *13Minecraft: édition Nintendo Switch14Spyro Reignited Trilogy15Crash Bandicoot N.Sane Trilogy16Minecraft17Just Dance 202018Dragon Ball Z: Kakarot19Star Wars Battlefront 220Need for Speed ​​Heat

Top 20 des jeux les plus vendus en format physique



PositionTitre1FIFA 202Call of Duty: Modern Warfare3Grand Theft Auto 54Star Wars Jedi: Fallen Order5Mario Kart 8: Deluxe6Minecraft: édition Nintendo Switch7Ring Fit Adventure8Just Dance 20209Luigi’s Mansion 310NBA 2K2011Minecraft12Mario & Sonic aux Jeux Olympiques: Tokyo 202013La légende de Zelda: le souffle de la nature14Épée Pokémon15 Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 16 Dragon Ball Z: Kakarot 17 The Witcher 3: Wild Hunt 18 Besoin de vitesse: chaleur 19WWE 2K2020 Tom Clancy’s The Division 2

Top 20 des jeux les plus téléchargés numériquement



PositionTitle1Grand Theft Auto 52Tom Six Clancy Rainbow La Division Siege3Tom Clancy 24FIFA 205Call of Duty: Modern Warfare6Uno7Dreams8Monopoly Plus9Star Wars Battlefront 210NBA 2K2011Red Dead Redemption 212EA Sport UFC13Spyro a ravivé Trilogy14South Park: Le Fractured Mais Creed Whole15Metro Exodus16Assassin Odyssey17Spider-Man18Mortal Kombat 1119Hitman 220Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

