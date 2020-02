TOP 25 millions de vendeurs Capcom. Imaginez Monster Hunter sur Switch

En tant que fans de Monster Hunter et de Nintendo, nous voulons un nouveau chapitre sur Nintendo Switch. Le fait est qu’il semble que Capcom n’est pas pour le travail, que Monster Hunter World est celui qui retient toute votre attention, et en attendant, la console du Great N ajoute plus d’utilisateurs chaque jour, étant la machine la plus vendue du moment sur la planète entière, avec plusieurs millions d’utilisateurs de plus au Japon que la PlayStation 4. Certains d’entre nous soupçonnent que ce n’est pas quelque chose qui Capcom ignore, ce qui probablement travaillent secrètement pour retourner la portabilité qui a perdu avec cette livraison nouvelle mais réussie, qui dans le passé, bien sûr, n’a pas atteint les chiffres atteints par World.

La série Monster Hunter a vendu plus de 54 millions de jeux vidéo à travers toutes ses livraisons, “World” étant le titre qui a placé le plus d’unités sur le marché, et avec différence.

En vue se trouve dans les dernières données fournies par Capcom sur ses jeux vidéo les plus vendus à travers son histoire sur consoles et PC, Alors que Monster Hunter World continue et continuera pendant longtemps, étant le titre le plus vendu de l’entreprise sur toute la planète. Plus de 14,9 millions d’exemplaires de ce titre multiplateforme, ils ont réussi à être le numéro 1 incontesté, depuis la deuxième place, occupée par Resident Evil 5, “Just” a un peu plus de la moitié, c’est-à-dire 7,6 millions d’exemplaires représentées sur PlayStation 3, Xbox 360 et toutes les distributions numériques publiées à ce jour depuis son lancement en 2009.

Street Fighter II, lancé en 1992, continue d’être un écrou difficile à casser dans ce classement.

Cette liste, comprenant 94 jeux vidéo, ne recueille que ceux qui ont atteint le million d’exemplaires, c’est-à-dire les “millions de vendeurs” de Capcom, et a des titres avec des décennies derrière, comme c’est le cas avec 6,3 millions d’unités de Street Fighter II, titre sorti en Super Nintendo en 1992, qui occupe aujourd’hui la cinquième place, ou 4,96 millions Resident Evil 2 pour le premier de la PlayStation, que l’on voit situé en position 7, dépassé avec 5,8 millions de son remake lancé sur Playstation 4, Xbox One et PC en 2019.

Mais regardons en profondeur le TOP 25 des jeux Capcom qui ont dépassé le million d’unités (vous pouvez consulter le TOP 94 sur le site officiel, en japonais).

TOP 25 des vendeurs Millon de Capcom

Monster hunter world – 2018 – PS4, XBO, PC, téléchargements numériques (diverses plateformes) – 14,9 millionsResident Evil 5 – 2009 – PS3, X360, téléchargements numériques (diverses plateformes) – 7,6 millionsResident Evil 6 – 2012 – PS3, X360, téléchargements numériques (diverses plates-formes) – 7,4 millionsResident Evil 7 – 2017 – PS4, XBO, PC, téléchargements numériques (diverses plateformes) – 7 millionsStreet fighter 2 – 1992 – Super Nintendo – 6,3 millionsResident Evil 2 Remake – 2019 – PS4, XBO, PC, téléchargements numériques (diverses plateformes) – 5,8 millionsResident Evil 2 – 1998 – PSX – 4,96 millionsMonster Hunter Portable 3rd – 2010 – PSP, téléchargements numériques – 4,9 millionsGénérations Monster Hunter – 2015 – 3DS, téléchargements numériques – 4,3 millionsMonster Hunter 4 Ultimate – 2015 – 3DS, téléchargements numériques – 4,2 millionsMonster Hunter 4 – 2013 – 3DS, téléchargements numériques – 4,1 millions (Il n’a été distribué qu’au Japon)Street Fighter V – 2016 – PS4, PC, téléchargements numériques (diverses plateformes) – 4,1 millionsStreet Fighter 2 Turbo – 1993 – Super Nintendo – 4,1 millionsMonster Hunter Freedom Unite – 2008 – PSP, téléchargements numériques – 3,8 millionsResident Evil 3 – 1999 – PSX – 3,5 millionsMonster Hunter Generations Ultimate – 2017 – 3DS, Nintendo Switch, téléchargements numériques (3DS – Nintendo Switch) – 3,4 millionsStreet Fighter IV – 2009 – PS3, X360, téléchargements numériques (diverses plateformes) – 3,4 millionsMonster Hunter World: Iceborne – 2019 – PS4, XBO, PC, téléchargements numériques (diverses plateformes) – 3,2 millionsDevil May Cry 5 – 2019 – PS4, XBO, PC, téléchargements numériques (diverses plates-formes) – 3,1 millionsDead Rising 2 – 2010 – PS3, X360, PC, téléchargements numériques (diverses plates-formes) – 3,1 millionsDevil May Cry 4 – 2008 – PS3, X360, téléchargements numériques (diverses plates-formes) – 3 millionsResident Evil – 1996 – PSX – 2,75 millionsDead Rising 3 – 2013 – XBO, téléchargements numériques – 2,7 millionsMonster Hunter 3 Ultimate – 2011 – Téléchargements numériques 3DS – 2,6 millionsResident Evil: Opération Raccoon City – 2012 – PS3, X360, téléchargements numériques (diverses plates-formes) – 2,5 millions

Monster Hunter Generations Ultimate mise pour 3,4 millions

Il faudrait descendre au numéro 16 pour trouver Monster Hunter Generations Ultimateet ses 3,4 millions d’unités. Avant de penser que le titre Nintendo Switch a été vraiment génial, il va sans dire que la plupart des exemplaires ont été vendus sur Nintendo 3DS. De ce total, on dit que au moins 1,8 million appartiennent à 3DS, ce qui va sans dire qu’il n’a pas quitté le Japon (où il était connu sous le nom de Monster Hunter XX), le 1.6 restant appartiendrait à la version Nintendo Switch, lancé sur toute la planète, ce qui doit dire qu’il a eu une première très timide lors de son premier week-end (il n’a pas dépassé les 70 000 exemplaires), alors que le fait curieux est celui de ces 1,8 million, Au moins 250 000 exemplaires appartiennent au marché japonais, ou ce qui est le même: il a vendu plus en dehors du Japon, un fait surprenant en soi.

Monster Hunter Generations Ultimate pour Nintendo Switch est et était un excellent jeu vidéo, comme il l’était également dans sa version Nintendo 3DS. En fait, il s’agit d’un examen de la version portable avec des textures HD “suffisantes”. Assez? D’autres ont ignoré ce traitement, comme vous pouvez le voir sur ce bouclier. Autrement dit, ce n’est pas un jeu qui tire parti des possibilités de Nintendo Switch.

Si l’on compare ces 3,4 millions de Monster Hunter Generations Ultimate, avec près de 15 Monster Hunter World, il est facile d’imaginer que Capcom va rester «tel quel». Cependant, si nous suivons la progression de la série en regardant le Japon, nous pouvons voir que l’usure avec le dernier opus était évidente, d’autant plus dans le cas de ce dernier chapitre pour les consoles Nintendo, car Il ne lui restait “que” 1,8 million d’unités vendues au Japon seulement.

Monster Hunter Tri – 2009 – Wii – 1,9 million – distribution mondiale

Monster Hunter 3 Ultimate – 2011 – 3DS – 2,6 millions – distribution mondialeMonster Hunter 3 Ultimate – 2012 – Wii U (non répertoriée en millions de vendeurs) – distribution mondiale

Monster Hunter 4 – 2013 – 3DS – 4,1 millions – Il n’a été distribué qu’au JaponMonster Hunter 4 Ultimate – 2015 – 3DS – 4,2 millions – distribution mondiale

Générations Monster Hunter – 2015 – 3DS – 4,3 millions – distribution mondiale (environ 2,84 au Japon)Monster Hunter Generations Ultimate – 2017 – 3DS – 1,8 million – Il n’a été distribué qu’au Japon Monster Hunter Generations Ultimate – 2018 – Nintendo Switch – 1,6 million – distribution mondiale

Et là, nous avons Monster Hunter Generations pour 3DS (9e place) avec leur 4,3 millions d’unités dans le monde (environ 2,84 au Japon uniquement), Monster Hunter 4 Ultimate et son 4,2 millions dans le monde (post 10), et regardez à quel point curieux, que Monster Hunter 4 (post 11), une exclusivité du Japon, réussi à vendre 4,1 millions dans ce pays. Pour sa part, Monster Hunter World: Iceborne est classé 18e avec 3,2 millions d’exemplaires. Il faudrait se rendre à la 42e place pour assister à la 1,9 million d’unités de Wii Monster Hunter Tri, mais la vérité est que la version Wii U n’est même pas répertoriée. Bref, les titres sortis en 3DS ont accumulé des millions, certains d’entre eux lors de leur premier week-end; Il était toujours curieux de voir les lignes qui se formaient dans les magasins japonais.

Vous ne trouverez pas dans ce classement des millions de vendeurs de Monster Hunter 3 Ultimate de Wii U, car il ne compte pas à côté de la version 3DS (en 24ème position avec 2,6 millions), puisque son nom complet en japonais incluait «HD Vers». , et ce classement compte pour les «titres». Que pour le Japon, puisque hors de son pays d’origine, ce jeu vidéo s’appelait exactement le même en 3DS qu’en Wii U.

Pourquoi Monster Hunter est-il devenu multiplateforme?

En examinant les chiffres de la section précédente, vous pouvez voir comment la série perdait des soufflets dans Nintendo 3DS, surtout au Japon, ce qui a pourtant sa logique. En dépit d’être d’excellents titres et d’introduire des nouveautés importantes dans le gameplay de base, la capacité de surprendre se limitait aux possibilités de la Nintendo 3DS. Avec le dernier épisode sur l’ordinateur portable, il était facile d’avoir ce sentiment d’avoir besoin d’aller vers quelque chose de “plus grand” … mais à cette époque, les options de Capcom n’étaient pas claires quand il s’agissait de Nintendo.

Un cas curieux s’est produit avec Monster Hunter Generations Ultimate, car quelques mois après son annonce, Capcom a annoncé Monster Hunter World pour toutes les consoles, sauf Nintendo Switch, ce qui a considérablement réduit le désir de ce “port”. Sans aucun doute, Monster Hunter World a influencé les ventes de Generations Ultimate, et malgré cela, et étant une conversion “simple” de l’original 3DS, a réussi à placer plus de 1,6 million sur la planète.

D’un côté, La Nintendo 3DS n’a plus donné d’elle-même, Ils avaient déjà le plus serré avec la dernière livraison. Autre, Wii U était une option abandonnée, en raison de son échec sur le marché mondial, et peut-être parce que les ventes de Monster Hunter 3 Ultimate sur cette plateforme pour Capcom n’étaient pas remarquables (pas même dans ce TOP). Finalement, Nintendo Switch était un mystère que personne ne voulait parier. L’étape logique était étendre la série à des plateformes plus puissanteset atteindre avec cela atteindre un public plus large. Il y a un problème très important dans cette histoire, et c’est que, bien qu’au Japon les ordinateurs portables aient toujours été les reines incontestées du marché, dans le reste de la planète, la situation était quelque peu différente, et son public aussi, c’est-à-dire, le public occidental est plus nombreux dans les consoles de bureau. C’est l’une des raisons pour lesquelles La série Monster Hunter n’a pas réussi sur Nintendo 3DS, comme Monster Hunter World a réussi à le faire.

Nintendo Switch, la console qui peut restaurer la portabilité de Monster Hunter

Nous sommes en 2020, et Le catalogue Nintendo Switch regorge d’inconnues. La question est que c’est un fait incontestable que la console est un succès, non seulement au Japon (où il y a déjà plus de 12 millions d’utilisateurs), mais sur toute la planète. Ceci, pour une série comme Monster Hunter, est sans aucun doute un très bon fait, car dans le passé, en dehors du Japon, il était limité à un marché beaucoup plus petit, alors qu’à l’heure actuelle, les joueurs hybrides (ou du modèle Lite) dans de nombreux cas, ils n’avaient jamais envisagé de jouer sur un ordinateur portable, ou les avaient abandonnés pour aller à la recherche de ces titres qui n’étaient possibles que sur les consoles de bureau.

Une photo de notre rencontre avec Shintaro Kojima, à gauche, et Ryozo Tsujimoto à droite, respectivement producteur de la série et Monster Hunter Generations. La mauvaise nouvelle est que Kojima a quitté Capcom fin 2019.

Malgré un public plus large, Avec World cette série a perdu une partie très importante de son ADN: la portabilité ce qui a fait de Monster Hunter Portable 3rd de PSP le deuxième Monster Hunter le plus vendu à ce jour. Et le fait est que Nintendo Switch peut le retourner, sans renoncer à jouer sur un téléviseur haute définition. Eh bien, nous sommes sûrs qu’un Monster Hunter spécialement programmé pour Nintendo Switch pourrait surprendre le sien et les étrangers, Capcom a une grande capacité à serrer les machines séparément, mais nous ne savons pas si elles seront pour le travail. Certains disent que World est impossible sur Nintendo Switch, mais la vérité est que, grâce à la magie du redimensionnement et à certaines astuces pour économiser de la mémoire et des ressources ici et là, vous pouvez obtenir une version parfaitement agréable.

Le Monster Hunter lancé en 3DS a littéralement mobilisé des millions de japonais lors de leur premier week-end de vente. Soyez assuré que ce serait répété avec Nintendo Switch

Tout cela peut se résumer en ce que la chose est entre les mains de Capcom, une entreprise qui était plus à risque dans le passé (quelqu’un se souvient-il des 5 de Capcom pour Nintendo GameCube?), mais à qui pourrait-il penser «Restez tel quel», eh bien ça va bien. En fait, c’est la tendance de nombreuses autres sociétés en ce qui concerne Nintendo Switch, car même si elle a montré que Nintendo a encore beaucoup à dire sur le marché du matériel, plaçant plus de 52 millions de consoles depuis son lancement en 2017 jusqu’à la fin de 2019 (au Japon, ils ont déjà plus de 700 000 à ce jour cette année), la croyance que seule Nintendo se vend bien sur ses consoles semble l’excuse parfaite pour ne pas bouger le petit doigt. Il existe des opportunités pour un Monster Hunter qui casse les schémas de notre console hybride bien-aimée, ou même pour une conversion mondiale qui maximise les bénéfices avec ce produit. Le fait est qu’une livraison à la machine Nintendo, grâce à l’impact de World, et du public qui l’attend au Japon et dans le reste du monde, a une place réservée dans les positions les plus avancées de cette liste à un million de dollars Les vendeurs de Capcom et leurs managers le savent.

Bref, c’est Capcom qui a le dernier mot, les possibilités, il y en a, mais d’un autre côté, ils n’arrêtent pas de répéter à quel point ils sont heureux avec Monster Hunter World, le titre qui a censé ouvrir les yeux au grand public. Ce dont nous doutons, c’est que PlayStation 5 ou XboX prennent exclusivement la prochaine série, car ils veulent toujours lancer les titres de cette franchise à l’endroit où se trouve le nombre maximum de joueurs, donc Il faudra des années pour voir uniquement les jeux possibles sur ces consoles.

Si vous en avez voulu plus, nous vous recommandons d’écouter notre podcast numéro 55, où nous discutons, entre autres, de ce même thème.

