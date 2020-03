Top 30 des meilleures ventes depuis le lancement de Nintendo Switch

Cela fait presque une semaine que la console du Joy-Con a tourné trois ans depuis son lancement et, avec tout ce voyage – et au milieu de l’impatience de la longue attente depuis le dernier Direct – il est intéressant de regarder en arrière que chaque catalogue encore élargi de jeux, et observez quels ont été les titres qui se sont le plus vendus au cours de ces trois années intenses. L’hebdomadaire Famitsu a été chargé de préparer son propre classement des trente meilleurs vendeurs au Pays du Soleil Levant, en accordant une attention particulière aux sorties physiques, donc seuls les jeux sortis numériquement et dans le format palpable classique. Voici les ventes les plus en vue sur Nintendo Switch à ce jour:

Super Smash Bros.Ultimate (Nintendo) – 3 552 657 Épée et Bouclier Pokémon (Pokémon Company) – 3 402 851 Spatoon 2 (Nintendo) – 3 311 748 Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) – 2 765 403 Super Mario Odyssey (Nintendo) – 2 068 664 Pokémon Allons-y! Pikachu & Eevee (PokémonCompany) – 1,699,251 The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) – 1,516,472 Super Mario Party (Nintendo) – 1,336,277 Minecraft (Microsoft Japan) – 1,252,623 Super Mario Maker 2 (Nintendo) – 851,758 Kirby Star Allies ( Nintendo, HAL) – 798,731 New Super Mario Bros.U Deluxe (Nintendo) – 777,812 King Fit Adventure (Nintendo) – 675,906 Luigi’s Mansion 3 (Nintendo) – 594,697 Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (Square- Enix) – 485,3921-2-Switch (Nintendo) 470,864 Mario Tennis Aces (Nintendo) 449,086 ARMS (Nintendo) 447,266

Version Nintendo Switch de Taiko no Tatsujin! (Bandai Namco Entertainment) – 443.205

Tsuri Spirits Nintendo Switch Version (Bandai Namco Entertainment) – 389,530 Poken Tournament DX (Pokémon) – 328,108 Dragon Quest Builders 2 (Square-Enix) – 295,237 Yo-kai Watch 4 (Level-5) – 294,682 Fire Emblem: Three Houses (Nintendo ) – 287,216 Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (Sega Games) – 268,217 The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Nintendo) – 263,917 Nintendo Labo Toy-Con 01: Variety Kit (Nintendo) – 260,267 Monster Hunter XX Nintendo Switch Voir (Capcom) – 254 373 Donkey Kong Country: Tropical Freeze (Nintendo) – 243 469 Xenoblade Chronicles 2 (Nintendo) – 242 566

Êtes-vous d’accord avec la liste des meilleurs vendeurs au Japon? Vous manquez un jeu?

