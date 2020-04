Top 8 des jeux dans les franchises Sony: Uncharted 4, God of War, More

Bienvenue à tous dans une autre édition de The 8 Ball! Cette semaine, je suis ici pour parler des meilleurs jeux des franchises Sony et il y en a certainement de bons. J’ai quelques omissions dans cette liste, principalement parce que certaines franchises ont fait le saut vers d’autres plateformes. Des franchises comme Crash Bandicoot, Spyro, même Wipeout ont été sur des plateformes concurrentes, elles sont donc disqualifiées. De plus, je n’ai pas joué toutes les franchises, donc si vous voulez que je détaille n’importe quel jeu Killzone ou Resistance, regardez ailleurs. Cela dit, commençons:

# 8: Gran Turismo 3: A-Spec

Je n’aime pas beaucoup Gran Turismo, en tant que franchise générale. Je n’aime généralement pas le modèle de manipulation ou la nature étrange et hyper fétiche du jeu. Pourtant, GTA 3 n’était pas si mal. Cela n’a pas été complètement exagéré, comme les derniers jeux de la franchise, et la campagne solo a été maintenue suffisamment difficile pour la rendre difficile mais pas injuste. En outre, il s’agissait d’une amélioration marquée en termes de graphiques, montrant vraiment de quoi la PS2 pouvait être capable.

# 7: Sly Cooper et le raton laveur Thievius

Je sais que les derniers jeux ajoutent plusieurs personnages et différents mini-jeux et autres, mais j’ai le plus apprécié la relative simplicité du premier jeu Sly Cooper. Vous n’avez qu’à parcourir les différents environnements, en évitant les alarmes et les ennemis, tout cela pour atteindre le but et voler le butin. J’ai aimé le style artistique, la musique et juste la nouveauté générale de ce jeu par rapport aux autres de la franchise.

# 6: Métal torsadé: noir

Je pense que Twisted Metal 2 est généralement considéré comme le meilleur de la franchise, mais j’ai creusé davantage Black. J’ai aimé qu’il y ait davantage d’accent sur une histoire, en particulier avec chaque personnage ayant sa propre raison foirée de rejoindre la compétition. Le jeu lui-même avait un aspect plus réaliste et n’était pas aussi cartoony que les entrées précédentes. De plus, avoir “Paint It Black” comme chanson thème du générique était un coup de génie.

# 5: Infamous: Second Son

L’adage «Le premier jeu auquel vous jouez dans une franchise est probablement votre jeu préféré» s’applique ici. Je n’ai joué à aucun des jeux Infamous sur PS3 lorsqu’ils l’étaient actuellement. Ce n’est qu’après avoir joué à Second Son que j’ai essayé de revenir vers eux, mais je les ai trouvés un peu en manque. Je pense que j’aimais Second Son parce que vous n’étiez pas limité à un seul type d’énergie (dans le cas de Cole, l’électricité). Avec Deslin, vous aviez accès à quatre éléments différents: la fumée, la vidéo, le béton et le néon. Le “vidéo” est un peu bizarre, mais c’est moi. Vos mouvements de base restent généralement les mêmes, mais chaque élément ajoute une touche à vos pouvoirs, que ce soit offensif ou locomotive. De plus, j’aimais généralement jouer, à part la stupide chose que vous deviez faire.

# 4: Uncharted 4: A Thief’s End

Contrairement à Infamous, j’ai joué (et battu) un jeu Uncharted précédent avant de jouer Uncharted 4, mais je ne voyais pas ce qui le rendait spécial (c’était le premier). J’ai aimé Uncharted 4 car cela a en fait ajouté une certaine finalité à la franchise. Certes, cela n’a pas pris fin, car Lost Legacy l’a suivi, mais c’était un point final réel pour le personnage et l’histoire de Nathan. C’était une fin bien méritée pour un personnage assez aimé, car elle s’est terminée sur une note heureuse. Je pense que le trope du «frère perdu depuis longtemps» était un peu… stupide, mais tout le reste du jeu était bon.

# 3: Eve parasite

Celui-ci est étrange car Parasite Eve n’est pas vraiment considéré comme une franchise Sony, mais les trois principaux jeux ont été sur des consoles Sony, alors nous y sommes. Je devrais vraiment dire «deux» jeux principaux, car le 3e anniversaire est une parodie de jeu. Parasite Eve 2 est “bien”, mais il n’a pas la même étincelle (ou gameplay) que la première. J’adore le premier jeu de Parasite Eve, l’histoire, le cadre, la bande sonore, le gameplay, etc. Tout est réuni dans un petit paquet génial et unique qui vous donne envie d’arrêter Eve et d’essayer de sauver la ville. Une fois que Square aura terminé avec FF7R (vers 2028), j’adorerais qu’ils refassent Parasite Eve.

# 2: Ratchet & Clank (2016)

J’ai joué les deux premiers jeux Ratchet & Clank mais je ne les aimais pas beaucoup. Après cela, j’ai quasiment abandonné la franchise jusqu’à celle de 2016. La principale raison pour laquelle je l’ai obtenu est double. Premièrement, les critiques étaient vraiment solides presque partout. Et deux: il n’y a vraiment pas beaucoup de plateformes pour la PS4 et je cherchais quelque chose pour gratter les démangeaisons. Bien que je ne pense pas qu’une grande partie du gameplay ait changé depuis ce R&C par rapport aux anciens (dans le grand schéma des choses), je pense que mes goûts ont changé depuis 2003, donc je me suis vraiment lancé dans ce jeu. Je l’ai joué à fond et je suis toujours ennuyé que cela fait 4 ans et qu’il n’y ait pas de nouvelles d’une suite. Bien qu’ils n’aient pas besoin de les pomper comme sur la PS2, cela ne me dérangerait pas s’ils ont refait le deuxième jeu ou s’ils ont juste fait quelque chose de nouveau.

# 1: Dieu de la guerre (2018)

Voici une vérité inconfortable pour tout le monde: la série God of War est terrible. La seule et je veux dire la seule bonne était la version 2018. Le combat était très satisfaisant et basé sur les compétences, vous pouviez vraiment changer vos attaques spéciales, selon les ennemis. De plus, le fait de ne pas avoir l’appareil photo des anciens jeux a certainement aidé au combat. Le plus grand et le meilleur changement de God of War en 18 a été l’histoire et les personnages. Principalement: il y en avait de chacun. Kratos n’était pas un idiot plein de rage, criant constamment au monde. La relation de Kratos avec Atreus est extrêmement bien écrite et les deux apparaissent comme de vraies figures. Ceci est renforcé par le casting de soutien et à la fin du jeu, vous vous sentez réellement comme si vous étiez en voyage avec ces personnages. Je n’ai jamais pensé que j’aimerais un jeu God of War, mais celui-ci est superbe.

Pour les commentaires, énumérez vos jeux de franchise Sony préférés et pourquoi.

