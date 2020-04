Top 8 des jeux liés aux virus: Resident Evil 2, Days Gone, More

Bienvenue à nouveau dans une autre édition de The 8 Ball! Avec la pandémie actuelle, une liste de jeux contenant des virus bien en vue serait très appropriée. Cette liste ne traite pas vraiment de la qualité du gameplay de chaque jeu, mais plutôt de la façon dont le virus change le monde ou de sa pertinence pour l’histoire globale. Je n’ai pas joué à tous les jeux qui ont un virus, par exemple A Plague Tale: Innocence, donc ce n’est pas complètement complet, mais vous avez compris. Commençons:

# 8: Jours passés

Days Gone est franchement un moindre The Last of Us, seulement au lieu d’escorter une jeune fille, vous escortez votre moto à la place. Bien que le gameplay général de Days Gone soit bon, il dure trop longtemps, car il traîne tellement, où cela devient une corvée pour finir. Avoir Biker McBikerface comme personnage principal, ou quel que soit son nom stupide, n’aide pas non plus. Pourtant, j’ai aimé le monde mis en place par le jeu, avec des points de contrôle médicaux et des barrages routiers mis en place pour vous d’explorer, et ayant différents groupes de survie en lice pour votre attention.

# 7: Spider-Man

La plupart des virus dans le jeu sont relégués au second plan. Le jeu, dans un premier temps, met davantage l’accent sur Mister Negative et divers criminels de bas niveau. Ce n’est qu’à un moment donné dans le jeu que vous découvrirez le nom du virus, Devil’s Breath et que Mister Negative le veut. J’adore le fait que le virus était en fait censé guérir Harry, mais cela ne fonctionne pas. Cela aide à humaniser un peu Norman, ce que la plupart des médias Spider-Man ne font pas. De plus, la fin du jeu est bonne avec le choix de la personne à qui donner le remède.

Personnage 6: Plague Inc

Ce jeu est assez bon mais il y a des parties un peu loufoques. Surtout le truc «éclatement de l’ADN et des bulles de recherche sur la carte», qui me rappelle beaucoup Plants vs. Zombies. Pourtant, le jeu est un très bon outil pédagogique sur la façon dont les virus peuvent muter, comment un virus peut survivre en fonction de son pays d’origine, comment le transport peut aider à accélérer le voyage d’un virus, etc. Ce n’est peut-être pas la chose la plus réaliste, mais cela reste est une bonne chose éducative pour les gens à jouer.

# 5: Vampyr

J’imagine que si j’avais joué “A Plague Tale: Innocence” ça pourrait être ici à la place, mais je ne l’ai pas fait, alors c’est parti. J’ai beaucoup aimé le monde pesteux que Vampyr met en place. Il y a une atmosphère très sombre, l’hôpital où vous vous trouvez est presque au point de rupture, et les emplois de noix religieuses essaient de brûler tout ce qui n’est pas saint. Donc, un peu comme le monde d’aujourd’hui, je suppose. C’est aussi une excellente représentation d’une ville en déclin à cause du virus, avec les rues sales et vides, et tout le monde a peur de ce qui se passe.

# 4: Prototype

Ce que j’ai vraiment creusé à propos de Prototype, c’est l’escalade du virus. Après certaines missions d’histoire, NYC serait de plus en plus gâchée, devenant finalement dévastée par des ruches de porteurs de virus et des bâtiments en feu. De plus, plus vous progressez dans l’histoire, plus vous voyez la réponse militaire augmenter en raison de la menace que représente le virus BLACKLIGHT. Je pense toujours que le deuxième jeu est meilleur, s’il est plus conventionnel, mais ce premier jeu montre un peu mieux le virus.

# 3: Resident Evil 2

Vraiment, la plupart des jeux Resident Evil pourraient correspondre à cette facture. Sauf peut-être comme RE7, qui a un virus, mais c’est plus une question de terreur psychologique que de traiter avec des zombies ou similaires. Je choisis Resident Evil 2 pour trois raisons. 1. Je n’ai pas Resident Evil 3 à jouer, donc je ne peux pas en juger. 2. Je dirais que Resident Evil 2 est probablement le jeu le plus emblématique de la franchise. Et 3. J’aime vraiment le réglage initial du jeu. Il est intéressant de noter que l’endroit où la plupart des gens afflueraient en cas d’urgence, un poste de police, finit par être l’une des parties les plus infectées et dangereuses de la ville. C’est probablement ce qui se passerait aussi dans la vraie vie.

# 2: Le dernier d’entre nous

C’est probablement ce que la plupart des gens associeraient à un jeu sur les virus. Le problème est que la véritable épidémie ne se produit que dans les dix à vingt premières minutes du jeu, lorsque Joel essaie de s’échapper avec sa fille. C’est une très bonne séquence mais elle ne dure pas trop longtemps. Puis le jeu saute soudainement en avant comme 20 ans plus tard pour montrer comment la société a changé et s’est effondrée en grande partie. Je pense que c’est un monde vraiment formidable qu’ils montrent, mais c’est en grande partie une conséquence générale. Je souhaite qu’il y ait juste un peu plus sur l’effondrement général. Là encore, étant donné la façon dont The Last of Us 2 vient d’être retardé, nous nous dirigeons peut-être vers nous-mêmes.

# 1: La division de Tom Clancy

Du point de vue pur du gameplay, The Division 2 est généralement meilleur que Division 1. Le tir est meilleur, les compétences sont meilleures, de meilleures rencontres avec l’ennemi, etc. Je n’aimais pas tellement le monde de la Division 2, et j’ai trouvé un beaucoup ennuyeux cependant. Il semblait également qu’ils réduisaient considérablement la narration auxiliaire, comme les journaux audio ou les scènes de recréation visuelle. Explorer une version de New York balayée par l’hiver, en particulier à Noël, car les rues sont bordées d’ordures, les maisons sont abandonnées et il y a beaucoup de cadavres autour, est toujours un jeu vraiment évocateur. Il frappe également un peu trop près de chez soi, étant donné qu’ils pourraient transformer Central Park en un site donné temporaire. Yeesh.

