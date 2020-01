Top 8 des jeux Nintendo Switch exclusifs: Mario Odyssey, Super Smash Bros Ultimate, Plus

Bienvenue à tous dans une autre édition de The 8 Ball! Cette semaine, je suis ici pour parler des jeux Switch, en particulier des jeux exclusifs à Switch. J’ai mon Switch depuis plus de 2 ans et j’ai joué pas mal de jeux pour cela, mais il n’y a pas vraiment de jeux exclusifs pour le système. Il n’y a qu’environ 50 jeux dont on peut vraiment tirer parti. Les deux jeux que je mentionnerai ici, que je n’ai pas encore joués, sont Astral Chain et Xenoblade Chronicles 2. Si j’y joue jamais, je suis sûr que je les aimerai, mais cela n’est pas encore arrivé. Allons-y:

# 8: Super Smash Bros Ultimate

Ne vous méprenez pas, Smash Bros Ultimate est un très bon jeu. Il a une tonne de personnages, le jeu de société est intéressant, et a même une campagne de combat en solo assez variée avec des boss uniques pour les personnages. La raison pour laquelle il est bas sur cette liste est qu’il s’agit d’un jeu extrêmement itératif. Il y a bien sûr d’autres suites sur cette liste, mais à part les mises à niveau graphiques (et les légers ajustements de la liste), je ne peux honnêtement pas distinguer Brawl, Wii U et Ultimate. Pourtant, c’est un package fantastique, et c’est un petit jeu de combat solide sur le Switch.

# 7: Mario + Rabbids Kingdom Battle

Maintenant, Kingdom Battle n’est pas parfait. Il y a des bizarreries de stratégie vraiment ennuyeuses qui peuvent surgir, et quelques problèmes techniques. Mais dans l’ensemble, c’était une torsion vraiment soignée sur l’archétype XCOM. Vous aviez une équipe de vos gars, des personnages de Mario ou de Lapins Crétins portant des costumes de Mario, passant par différents niveaux pour essayer de remonter le monde. Mario emballer une pièce est toujours drôle. C’est un peu surprenant qu’ils n’aient pas fait de suite de ce jeu, car il s’est plutôt bien comporté, du point de vue des ventes, et ils pourraient au moins faire un autre essai.

# 6: Luigi’s Mansion 3

Ceci est en fait mon premier jeu Luigi’s Mansion, donc cela peut être en train de colorer mes vues, mais je creuse vraiment ce jeu. Le mécanisme de capture de fantômes est amusant (et meilleur que presque tous les jeux Ghostbusters), il a fière allure d’un point de vue graphique, et j’apprécie à quel point les étages de l’hôtel sont très divers. Les premiers étages sont des étages très typiques d’un hôtel, mais ensuite ça devient bizarre, comme un sol de jungle, un sol de château, etc. Vous savez, comme tous les bons hôtels. De plus, le jeu contient des blagues vraiment hilarantes sur Virtual Boy et c’est super.

# 5: Tetris 99

Tetris 99 est vraiment le seul jeu Battle Royal qui compte vraiment. Alors que Tetris Effect avait du style et de nouveaux systèmes de gameplay, Tetris 99 reste relativement simple. Vous êtes là pour essayer de survivre le plus longtemps possible tout en éliminant les autres et en obtenant un bonus de puissance plus important. Pendant mon temps à jouer au jeu, je n’ai obtenu une seule fois la première place, mais c’était vraiment génial de gagner enfin. En outre, j’apprécie les défis occasionnels du week-end qui vous donnent différents skins de gameplay. La seule chose que je n’aime pas, c’est la façon dont elle donne la priorité à ces stupides ordures T-Spin par rapport à Tetris. Le jeu s’appelle “Tetris 99” PAS “T-Spin 99”, mais je m’égare.

# 4: Cadence d’Hyrule

C’est en fait un peu fou qu’il y a eu 3 jeux Zelda différents pour le Switch. Je ne pense pas que cela se soit jamais produit auparavant (où les jeux sont tous nouveaux), à part comme le CD-i. La plus grande chose à propos de Cadence of Hyrule est la musique, faite par Danny B. Elle est sublime, et le fait qu’il n’y ait pas de bande originale officielle que vous pouvez facilement acheter (au lieu de trucs Youtube), est un vrai crime. J’ai même reçu un fichier ROM modifié de Zelda: Un lien vers le passé qui contient la bande sonore d’Hyrule, et ça sonne bien. Le style artistique est également génial, il a des nuances de Necromancer mais est évidemment plus détaillé et cartoony. De plus, j’aime juste la façon dont le jeu se contrôle. Si vous voulez vraiment vous frayer un chemin à travers, vous pouvez (avec certaines options), mais en réalité, le fait de respecter le rythme le rend plus tactile et amusant.

# 3: Le Touryst

Le Touryst est un joyau assez caché (avec un mauvais titre), mais je l’adore. Vous incarnez un gars qui se rend sur une île et est chargé d’activer quatre monuments différents sur les îles environnantes pour alimenter quelque chose de caché dans une grotte. C’est une sorte de mélange entre un jeu Legend of Zelda et presque comme Stardew Valley (sans les trucs agricoles). Vous ne disposez que de trois améliorations: la capacité de sprinter, de double sauter et de suspendre des rebords. De là, vous devez résoudre des dizaines de puzzles, à la fois environnementaux et d’autres personnages. Vous devrez peut-être gagner une compétition de surf, ou collecter des bijoux en descendant un puits de mine avec des cordes, ou battre les scores des jeux d’arcade de quelqu’un. Le look du Touryst est également tout simplement magnifique, de près ou de recul, c’est une chose unique à voir.

# 2: Mario Odyssey

Comme avec Smash Bros, Mario Odyssey est en quelque sorte un jeu itératif mais il en fait beaucoup plus avec sa mécanique. La grande chose ici est évidemment Cappy, et elle déverrouille beaucoup de nouvelles mécaniques fraîches pour un jeu Mario. Vous pouvez désormais contrôler un Bullet Bill, un Chargin ’Chuck ou des dizaines d’autres ennemis et objets au fur et à mesure de votre progression dans les différents niveaux. New Donk City est vraiment cool, mais presque tous les niveaux, à part certains standards comme «Desert» ou «Underwater», ont des mécaniques uniques. Je préfère peut-être Mario 64 dans l’ensemble, probablement en raison de la nostalgie, mais Odyssey est un excellent jeu auquel perdre votre temps.

# 1: Fire Emblem: Trois maisons

Dieu, j’aime vraiment ce jeu. Si je pense au nombre total d’heures jouées pour un seul match en 2019, je pense que Three Houses serait en tête de liste. J’ai fait deux parties du jeu, consécutivement, et j’ai été assez impliqué dans un troisième, avant de devoir commencer à jouer d’autres trucs. J’AIME presque tous les personnages de ce jeu. Quelques personnages (Léonie, par exemple) ne sont peut-être pas géniaux, mais presque tous sont uniques et ont beaucoup de personnalité. L’environnement scolaire de type Persona est bon, j’ai fait toutes les quêtes secondaires que j’ai pu et j’ai parlé à tout le monde. Ce n’est même pas entrer dans la partie réelle du jeu de stratégie, ce qui, je pense, est superbe. C’est amusant, varié et stimulant sans être trop brutal. Mais oui, c’est un jeu que tout le monde doit posséder sur le Switch.

Pour les commentaires, indiquez les jeux exclusifs à Switch que vous aimez et pourquoi.

