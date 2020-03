Top nouveaux jeux vidéo sortis sur Switch, PS4, Xbox One et PC ce mois-mars 2020

Un tout nouveau mois est arrivé, et mars a tellement de choses à jouer que cet épisode de New Releases met en évidence six jeux au lieu des cinq normaux. March a Nioh 2 pour les accros à l’action, MLB The Show 20 pour les amateurs de sport et Doom Eternal pour ceux d’entre vous avec un doigt de déclenchement qui démange. Si vous cherchez quelque chose de plus cool, il y a aussi Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX et Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch. Enfin, les joueurs Xbox One et PC peuvent obtenir leur correctif Metroidvania avec Ori et la volonté des feux follets.

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX – 6 mars

Disponible sur: Switch

Vous vous souvenez de l’équipe de sauvetage rouge et bleue sur la Game Boy Advance? Eh bien, cette réédition de Switch comprend tout dans ces robots d’exploration de donjon, revêtus d’un nouveau style d’art aquarelle. Il ajoute également Mega Evolutions introduit dans Pokémon X et Y. Une démo Eshop est disponible dès maintenant si vous voulez l’essayer sans dépenser votre argent durement gagné.

Plus de couverture:

Ori et la volonté des feux follets – 11 mars

Disponible sur: Xbox One, PC

Bien qu’elle présente le même look magnifique qu’Ori et la forêt aveugle, cette suite change les choses – et pas seulement en prenant l’aventure au-delà de la forêt elle-même. Le premier jeu avait des points de contrôle manuels, mais celui-ci comporte des sauvegardes automatiques. Là où le premier jeu proposait des améliorations linéaires, la suite vous permet plutôt d’acheter des pouvoirs à l’aide d’éclats de collection. Et oui, Ori sera disponible sur Game Pass le jour du lancement.

Plus de couverture:

Nioh 2 – 13 mars

Disponible sur: PS4

C’est en fait une préquelle de Nioh, donc au lieu de jouer en tant que samouraï William Adams, vous créerez votre propre personnage personnalisé. Vous devrez toujours changer de position et gérer votre endurance lorsque vous affronterez de grands patrons, mais heureusement, vous pouvez le faire avec des amis en coopération à trois joueurs. De plus, vous pouvez vous transformer vous-même en yokai si vous récupérez l’âme d’un monstre.

Plus de couverture:

MLB The Show 20 – 17 mars

Disponible sur: PS4

MLB The Show 19 peut avoir inclus la Ligue mineure, mais il n’avait pas de ressemblance avec les joueurs. Le jeu de cette année présente en fait les joueurs de la Ligue mineure eux-mêmes. Et puisque vous vous demandez probablement quel pro a été mis en avant, l’athlète de couverture de cette année est le Javier “El Mago” Bâez des Chicago Cubs.

Plus de couverture:

Animal Crossing: New Horizons – 20 mars

Disponible sur: Switch

Il y a presque trop de nouvelles choses à discuter avec la dernière sortie d’Animal Crossing. Celui-ci est situé sur une île – celui que vous pouvez complètement terraformer en utilisant le nouveau téléphone Nook. Il y a aussi de nouveaux amis animaux à rencontrer, des mises à jour saisonnières à apprécier et une personnalisation complète de votre villageois dès le départ.

Plus de couverture:

Doom Eternal – 20 mars

Disponible sur: PS4, Xbox One, PC, Stadia

Le combat dans Doom en 2016 était assez frénétique en soi, mais la suite fait passer les choses au niveau supérieur avec un grappin et un lance-flammes. Il y a aussi Battlemode, une expérience multijoueur asymétrique où un Doomslayer affronte deux démons contrôlés par les joueurs. Attendez-vous également à des tonnes de démons dans la campagne, y compris le nouveau Marauder et Doom Hunter.

Plus de couverture:

Le mois de mars ne fait que commencer et il y a beaucoup plus de jeux vidéo à venir. Le prochain épisode de New Releases servira de stratégie avec le pack Langrisser I & II et l’action d’anime avec My Hero One’s Justice 2.

