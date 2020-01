Top Run a déjà une date de sortie. Les années 80 sont de retour!

Qui ne manque pas les années 80? L’ère des grandes coiffures bizarres, Rubik’s Cube, Air Jordan ou Pac Man. En parlant de jeux vidéo, Tetris, Super Mario Bros ou Wonder Boy n’étaient que quelques titres qui ont marqué cette époque. Une merveilleuse décennie où Kataka Games et Fantastic Studio ont été inspirés pour développer Top Run, Un Runner de style rétro qui mélange plates-formes et clichés. Déroutant? On vous en dit plus.

Courez, sautez et tirez

La course supérieure est une version unique de coureurs sans fin dans le style des années 80. Mettez-vous à la place de Kevin et de son chien Buddy et traversez la ville pleine d’ennemis dangereux. Le jeu a un style old-school unique avec du néon, du pixel art, un peu plus qu’il ne l’est, un petit morceau de synthétiseur, des lignes de balayage et des effets VHS. Que voudrait-on d’autre dans un jeu d’arcade rétro? Sans parler de sa musique. Top Run a une bande-son incroyable d’un grand artiste de vagues synthétisées: Beckett.

Pendant plus de 100 missions que nous devons collecter des pixels cela nous aidera à améliorer vos compétences. Mais ce ne sera pas si simple. Des centaines d’ennemis se dresseront sur votre chemin que vous devrez vaincre avec une variété de pouvoirs à votre disposition.

En outre, il a 3 modes de jeu différents. Le mode normal nous offre une option amusante, stimulante et addictive, mais plutôt simple. Mode Hardcore: courez, survivez, testez vos réflexes de la manière dont une vraie arcade est censée être jouée. Et enfin, le mode Ira; Laissez sortir toute votre rage intérieure!

Bref, des tonnes d’explosions et de plaisir. Et quel est le meilleur de tous? Nous le verrons début février pour notre console préférée. Ils nous ont donc fait savoir sur le compte officiel de Fantastic Studio

Courez, sautez et tirez pour sauver vos amis dans Top Run, l’arcade, le coureur sans fin créé par le puissant @KatataGames! 🤪🥳😱

Le jeu sortira très prochainement, restez à l’écoute pour plus d’infos! Mad # madewithunity #screenshotsatday #indiegames #indiegamedev #gamedev # PS4 #Xbox #Nintendo pic.twitter.com/4yobDY5wh6

– Fantastico Studio (@fantasticodev) 25 janvier 2020

Êtes-vous ravi du retour des années 80?

Source 2: communiqué de presse de Fantastico Studio

