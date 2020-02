Top Run Analysis – Nintendo Switch. Course pour les années 80

Il y a quelques années, lorsque les smartphones et les tablettes ont commencé à devenir à la mode, de nombreux jeux du genre coureur sans fin. Le gameplay de ceux-ci, est basé sur le simple fait de parcourir un circuit sans fin alors que nous devons esquiver les différents dangers que nous rencontrons. Les plus évoqués étaient Course du temple et Surfeurs de métro. Le jeu qui nous concerne cette fois, Top run, développé par le studio kazakh, Jeux de Katataet publié par Fantastic Studio, suivez la ligne marquée par ceux-ci, bien qu’avec une autre différence que nous verrons ci-dessous. Le jeu, qui est arrivé en février PC et Nintendo Switch, a été lancée fin janvier dernier pour Playstation 4 et Xbox One, comme je l’avais fait auparavant iOS et Android.

Courez, courez et courez

Top run ne se place pas dans le Années 80 et nous prenons le rôle de Kevin, un garçon qui, quand il était sur le point d’insérer une disquette pour jouer sur son ordinateur, quelque chose d’étrange se produit et le jeune homme et son chien, Copain, recevez un téléchargement depuis le PC. Cet événement fait que les deux obtiennent des pouvoirs; l’animal obtient un écran de protection et Kevin la capacité de tirer des disquettes. Après cela, ils regardent par la fenêtre et voient que la ville où ils vivent est détruite par une pluie de météores, donc, avec leur nouveau super pouvoirs, ils se précipitent pour la sauver.

Le gameplay du titre est très simple: il faut faire une carrière infinie, en Défilement latéral 2D, tandis que nous esquivons une série d’ennemis et leurs attaques. Faire usage de ses pouvoirs, en plus de certains power-ups Extra que nous trouvons, nous pouvons non seulement éviter les obstacles, mais aussi les éliminer. En outre, nous devons également collecter les pixels que nous rencontrons en cours de route, car ils agissent comme monnaie dans le jeu, pouvant ensuite les échanger dans le menu principal.

Le principal problème de Top run c’est que, d’une manière générale, c’est simplement et clairement ce que nous avons expliqué dans le paragraphe précédent. En environ deux heures, nous avons de quoi voir tout le contenu que le jeu nous offre. Nous pouvons continuer à jouer pour débloquer les différents costumes, à la fois pour Kevin, comme pour Copain, ainsi que pour améliorer les compétences au maximum, mais uniquement pour faciliter la persévérance dans vos jeux, et non pour relever de nouveaux défis.

Ongle manque de variété que nous remarquerons, en particulier dans le seconde et dernier phase du titre, puisque les ennemis sont les mêmes que dans le premier, ainsi que les plateformes; il suffit de changer l’arrière-plan de l’étape que nous traversons. On peut aussi choisir entre deux modes de difficulté différents, ce qui fera varier la vitesse de la course, ainsi que le nombre d’ennemis que nous rencontrons. De plus, le mode fureur Cela nous permet de jouer sans limites dans nos attaques, donc avancer en appuyant sur sans pour le bouton de tir fait du jeu un tour.

Ces merveilleux 80

Malgré tout ce qui précède, le titre a également des points positif se démarquer. Le premier d’entre eux et, plus important encore, est le amusant. Top run ne cherche pas à nous accrocher des heures et des heures à la console, c’est un jeu auquel jouer sessions courtes et occasionnellement, et qui remplit plus que sa mission, animent les voyages en bus ou jouent à quelques jeux entre classe et classe à l’université.

Dans chaque jeu, nous avons une série de défis pour rencontrer, chacun d’eux nous donne de l’expérience, avec laquelle nous progressons et, bien que cela n’améliore pas directement notre caractère, cela nous donne pixels pour augmenter nos compétences. Ces niveaux déverrouillent également des décorations pour la salle de Kevin, qui, bien qu’ils n’ont aucun impact sur le jeu, seront de plus en plus beaux au fil du temps.

Voir aussi

Les éléments décoratifs susmentionnés, tels que les costumes du protagoniste et de son chien, ainsi que les décors, sont chargés de références aux années 80. Personnages mythiques de l’époque, films, séries, etc., qui chercheront la nostalgie de tous ceux qui ont vécu cette période, ainsi que de ceux qui ont vu et vécu ces œuvres quelques années plus tard. Bien sûr, le déverrouillage de tout le contenu nécessitera un Broyage excessif.

Un autre aspect positif de Top run, comme il est évident, est votre isolé graphique. Un pixel art très prudent, avec certains les couleurs flashy, qui évoquent les néons avec lesquels ces années sont généralement liées, ainsi que certains animations tout à fait poli Ils font du jeu, bien que simple, une joie pour la vue du joueur. De son côté, le son, il n’est pas en reste non plus, les effets thématiques et la bande sonore de l’époque, qui accompagnent parfaitement le volet visuel.

Top Run – Peu varié, mais divertissant et beau

Ainsi, on peut conclure que, bien que Top run il échoue à certains égards, comme manque de variété et erreur de traduction occasionnelle, d’autre part, est un titre divertissant et que remplit sa fonction de s’amuser pendant de courtes périodes de jeu. Aussi, si nous considérons qu’il a été développé uniquement pour deux les gens; Lena et Mark Tityuk, les seuls membres de Jeux de Katata, ainsi que le prix de vente du jeu est 4,99 €, les défauts de la même chose peuvent être négligés un peu plus.

Nous avons analysé Top Run grâce à un code numérique fourni par Fantastico Studio. Version analysée: 2

Courez, sautez et tirez

Un titre peu varié, mais divertissant, qui peut avoir pour fonction de divertir certains voyages ou d’attendre. D’une part, cela nous rappellera les coureurs sans fin qui ont émergé il y a quelques années avec l’essor des smartphones et tablettes. De l’autre, son pixel art très soigné, et sa bonne bande sonore et ses bons effets sonores nous transporteront dans les années 80.

PROS

Sa section artistique, graphique et sonore

Références aux années 80

Il remplit sa fonction principale, s’amuser

CONS

Variété manquante, en peu de temps nous voyons tout ce que le jeu nous offre

Trop d’heures de “broyage” sont nécessaires pour déverrouiller tout le contenu

Quelques erreurs de traduction

Connexes