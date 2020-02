Tortimer ou Joan sont-ils morts? À qui est cette tombe? – HITC

Nintendo

La communauté d’Animal Crossing veut savoir qui est mort à New Horizons et beaucoup pensent qu’une tombe récemment découverte appartient à Tortimer ou à Joan.

Animal Crossing New Horizons sort très bientôt et Nintendo a hébergé un Direct qui lui est dédié hier. Ce Direct a amené les fans à discuter de nouvelles fonctionnalités telles qu’une application mobile compagnon, tout en créant également des fanarts pour un personnage nouvellement ajouté nommé Daisy Mae. Cependant, la vitrine Direct a également présenté une tombe qui inquiète les gens que Tortimer ou Joan pourraient être morts.

Avec de nombreux personnages nouveaux et de retour, Animal Crossing New Horizons promet d’être un fantastique épisode pour les habitués et les novices de la série. Nous savons qu’Isabelle revient au village, mais Tortimer et Joan semblent tous les deux portés disparus.

Cependant, cela signifie-t-il que l’un d’eux a donné un coup de pied dans le seau et est mort?

Animal Crossing New Horizons tombe

Il y a une tombe / pierre tombale dans Animal Crossing New Horizons qui inquiète les fans que Tortimer ou Joan soient morts.

La tombe / pierre tombale mystérieuse apparaît dans Animal Crossing New Horizons Nintendo Direct à la 22e minute (via Nintendo Life).

Malgré la possibilité qu’il s’agisse de Brindille ou simplement d’un accessoire effrayant utilisé pour décorer l’arrière-cour de certains emo, de nombreux fans parlent de la pierre tombale sur Twitter.

Et c’est de là que les inquiétudes concernant la mort de Tortimer ou de Joan sont en grande partie issues de.

Il y a une théorie des jeux sur Reddit qui suggère que Tortimer est mort entre les jeux, qu’il a été enterré sur l’île en tant que mémoire et que Tom Nook l’a peut-être tué pour obtenir le terrain. Maintenant, c’est une théorie du complot épicé.

Mais, en plus du maire âgé, on craint également que ce soit plutôt Joan qui soit morte. En effet, Joan est une vendeuse de navets de plus de 70 ans qui semble avoir été remplacée par la plus récente obsession de la communauté Animal Crossing et son équivalent bébé Yoda, Daisy Mae.

Non seulement cela, mais Twitter semble croire que la mystérieuse pierre tombale a un navet gâté.

Mis à part Tortimer et Joan, une autre mort possible est K.K. Glissière. Si cela est vrai, alors New Horizons imitera la tristesse de la réalité qui est la mort du chien.

Les décès de Tortimer et Joan ne sont que des théories à partir de ce moment, mais la notion de personnages mourants est à la fois nette et triste.

Animal Crossing New Horizons graves théories

Il y a beaucoup de théories sur l’appartenance de la pierre tombale dans Animal Crossing New Horizons.

Certaines de ces théories disent que c’est Tortimer, tandis que d’autres disent que c’est Joan ou K.K. Slider’s.