Tortues Ninja: l’histoire impossible derrière la sortie de leur tournée des coquillages

C’était en août 1990, et il n’y avait pas de franchise plus populaire que les Teenage Mutant Ninja Turtles. La bande dessinée que deux créateurs – Kevin Eastman et Peter Laird – ont créée comme une blague et imprimée dans leur garage avait donné naissance à une série animée à succès et, maintenant, à un film à succès. Après une sortie le 30 mars, le premier film Teenage Mutant Ninja Turtles a gagné plus de 202 millions de dollars au box-office. Le ciel était apparemment la limite de ce qui pouvait être fait avec cette propriété. Ensuite, la prochaine étape de la franchise a été révélée: The Ninja Turtles devenait un groupe et faisait une tournée sur scène qui les emmènerait finalement dans le monde entier, les opposant tous les soirs à leur arnémèse The Shredder et sa bande de voyous de Foot Clan dans un tenter de sauver le rock and roll.

C’était différent de tout ce qui avait été fait auparavant. Ce n’était pas une comédie musicale de Broadway sur un personnage de dessin animé comme Spider-Man: Turn Off the Dark ou un spectacle de tournée semblable à Disney on Ice. Ce fut un concert avec un scénario. En surface, la décision de donner aux personnages des instruments, de sortir un album et de faire une tournée de concerts fortement parrainée par Pizza Hut semblait être une prise d’argent rapide; une chance pour les créateurs des Tortues Ninja et une entreprise qui sert leur plat de choix – il y a une chanson sur l’album intitulée “Pizza Power”, après tout – pour capitaliser sur la popularité grandissante dont jouissait la propriété. La vraie histoire derrière la tournée Coming Out of Their Shells est cependant très différente.

En réalité, toute cette entreprise est née d’un désir que deux «petits enfants chétifs» devaient changer de théâtre musical. “J’ai commencé en tant qu’interprète de théâtre musical à New York, travaillant comme danseur et chanteur dans le théâtre musical et les industriels”, a déclaré à GameSpot Bob Bejan, qui a co-écrit l’album et écrit et produit le spectacle en direct. À l’époque, cependant – au milieu des années 1980 – les comédies musicales de Broadway étaient très différentes de celles de 2020, et Bejan a eu l’expérience à la première personne pour le savoir après avoir joué dans des reprises de West Side Story et de Grease. “Il y a vraiment [was] pas, à part les comédies musicales d’Andrew Lloyd Webber, beaucoup de rock and roll dans le théâtre comme c’est le cas actuellement “, a-t-il déclaré.

C’est avec cette comédie musicale, une pièce intitulée Strides, qu’il a rencontré Godfrey Nelson pour la première fois. Nelson, comme Bejan, travaillait à se faire un nom à New York. “J’ai commencé là-bas à la fin des années 70 avec un groupe”, a-t-il déclaré. “Je suis allé à l’école pour la partition et la composition classique, donc j’ai toujours insisté pour faire des choses différentes.”

Bien que Strides n’ait peut-être pas été un succès retentissant, il a lancé un partenariat créatif qui a vu Bejan et Nelson réussir en tant que compositeurs et musiciens indépendants. Finalement, cependant, ils ont voulu créer leur propre entreprise plutôt qu’une société. Ils avaient juste besoin de comprendre ce que cette chose qu’ils avaient créée allait être. Heureusement, en 1989, ils ont trouvé leur voie.

“Beaucoup de nos amis avaient des enfants et parlaient de la façon dont il était misérable d’aller à Sesame Street sur glace. Pas de manque de respect pour Sesame Street, vous savez ce que je veux dire? Mais ce n’est pas vraiment super convaincant pour les adultes qui chaperonnent. les enfants “, se souvient Bejan.

Il a poursuivi: “Quelqu’un m’avait donné une copie du premier [graphic] roman du [Teenage Mutant Ninja] Tortues. Et je me disais: ‘Ce serait génial.’ Et nous avons littéralement passé quelques séances de brainstorming, puis nous avons tout de suite écrit quatre chansons. C’est venu très facilement. “

Bien sûr, le simple fait d’écrire les chansons ne représentait pas grand-chose quand elles étaient basées sur une propriété établie qu’ils n’avaient pas les droits de licence pour utiliser réellement. Pourtant, ils savaient qu’ils avaient quelque chose de spécial. Poursuivant leur quête pour comprendre comment les tortues ninja fonctionneraient en tant que comédie musicale, Bejan a écrit un traitement pour l’histoire du spectacle et le duo a tracé la prochaine étape.

“Nous avons littéralement appelé à froid Eastman et Laird et nous avons simplement dit:” Hé, nous avons une idée. Pouvons-nous vous la présenter? “”, A admis Bejan. Puis, en janvier 1990, deux mois avant la sortie du film en salles, les deux hommes se sont rendus à North Hampton, dans le Massachusetts, pour leur première rencontre avec les deux hommes qui ont créé les Tortues.

“Bob et moi sommes allés là-bas et leur avons dit le concept que nous avions et leur avons joué les chansons et ils ont dit:” Wow, c’est génial. Faisons-le “, a déclaré Nelson. Peu lui ou Bejan savaient que sept mois plus tard, leur comédie musicale ferait ses débuts sur scène au Radio City Music Hall de New York.

Avant cela, ils devaient garantir les droits. “Nous allions avoir cet accord. Surge Licensing, qui a fait toutes les licences pour les tortues, nous a dit que les droits de licence allaient être de 50 000 $”, a déclaré Bejan. “Et nous n’avions pas autant d’argent à dépenser.”

Heureusement, une solution s’est présentée. “J’ai lu un article dans le Wall Street Journal [about] Steven Leber, qui allait finalement être mon partenaire côté producteur “, se souvient-il.” Mais j’ai lu le Wall Street Journal [that] il amenait le Cirque de Moscou à Broadway et aux États-Unis, et je l’ai littéralement appelé à froid. “

Un appel et une brève réunion plus tard, Bejan a obtenu le financement de Leber – ainsi qu’un partenaire de production chevronné pour aider à donner vie à leur vision. “Il a fait un chèque de 50 000 $ [and] nous avons signé les droits de licence et obtenu les droits de toutes les tournées en direct, de la musique, de l’exploitation vidéo, du marchandisage “, at-il dit.” C’était incroyable. “

Après les boissons festives, toute la situation est devenue encore plus incroyable. “C’était un putain de gaz”, a déclaré Bejan en riant. Ils avaient leurs démos, ils avaient les droits pour faire le show et ils avaient un partenaire de production. Ce qu’ils n’avaient pas, cependant, c’était le budget pour produire un spectacle et une tournée massifs, sans parler d’enregistrer un album complet.

Heureusement, ils avaient aussi une idée de comment mettre la main dessus. Qu’est-ce que les tortues Ninja aiment plus que tout? Pizza, bien sûr.

“Nous avons appelé les responsables marketing de Pizza Hut, Little Caesars et Domino’s et leur avons dit:” Nous avons le droit de faire ce spectacle, nous voulons venir vous en parler “, a déclaré Bejan. À ce stade, le film était maintenant sorti et soudain, la popularité de Teenage Mutant Ninja Turtles avait explosé. Ainsi, ensemble, Bejan et Nelson ont sillonné le pays pour rencontrer les services marketing des trois chaînes de pizzas. 10 jours plus tard, le duo a conclu un accord avec Pizza Hut.

“Ils ont acheté trois millions de disques à l’avance et les ont achetés avant même que nous ayons vraiment fait les enregistrements maîtres. Ils les ont apportés sur les démos. Ils ont acheté trois millions de disques à 3 $ chacun”, a expliqué Bejan. Cela a donné à Bejan et Nelson 9 millions de dollars pour enregistrer leur album et produire le spectacle. Et ce n’est pas tout Bejan a ajouté: “Ils se sont également engagés à ce moment-là dans une campagne de publicité astronomique de 20 millions de dollars et qu’ils feraient une publicité télévisée en prime time”.

Avec une telle affaire en place, la portée du projet a immédiatement changé. “Le concept original était en fait que les Turtles étaient un groupe de garage. C’était juste quand le grunge sortait et ce genre de choses se passait, et c’est le concept original était qu’ils avaient ce groupe dans les égouts, et ils arrivent hors de leurs coquilles essentiellement “, se souvient Nelson. “Les budgets ont quadruplé. Tout est devenu fou. Et il faut beaucoup de gens pour mettre quelque chose comme ça ensemble, c’est une entreprise énorme.”

Cette entreprise comprenait l’enregistrement à New York et à Los Angeles, ainsi que le travail avec le producteur Keith Forsey, qui a enregistré les premiers albums de Billy Idol et co-écrit “Don’t You Forget About Me” de Simple Minds, autrement connu comme cette chanson de Le Breakfast Club que tout le monde connaît. À la fin, ils avaient un album plein de chansons des Ninja Turtles – plus un de Master Splinter, un d’April O’Neil et un morceau de rap interprété par Shredder qui n’apparaît pas sur l’album mais faisait partie de la spectacle.

De plus, Bejan et Nelson ont pu s’immortaliser à travers l’album. “J’étais Splinter et Bob était Michel-Ange”, a révélé Nelson. Ils ont également prêté leur voix lors d’apparitions promotionnelles à la radio. “Nous aurions tous les Tortues et moi-même en tant que Splinter dans la même pièce, faisant ces interviews et c’était très amusant”, se souvient-il.

Une fois l’album terminé, la date de lancement approchant, Bejan et Leber se préparent à préparer les Turtles pour leurs débuts musicaux et une diffusion en direct au Radio-Music Music Hall. Une partie de ce processus comprenait la promotion de la tournée. En plus des interviews radiophoniques susmentionnées, les Tortues ont également été enregistrées pour l’une de leurs apparitions les plus prestigieuses: The Oprah Winfrey Show.

L’épisode entier tournait autour des Tortues et de leurs efforts musicaux. Maintenant, l’apparence la plus connue pour ce qui peut certainement être interprété comme un humour adulte suggestif sur les relations entre avril et les tortues. En réalité, entre interviews et performances, l’épisode se joue comme une publicité d’une heure pour la tournée.

“Quand vous pensez au fait que nous avons convaincu Oprah Winfrey de faire une heure entière comme ça”, a déclaré Bejan. “Comme, c’est sauvage. Parce que ce n’était pas comme si elle n’était personne, elle était déjà énorme à ce moment-là.”

De plus, une cassette VHS a été publiée qui documentait la réalisation de la tournée, présentant les tortues Ninja comme réelles et entrant dans leur processus musical. Le but était de tout présenter de la manière la plus réaliste possible face aux tortues mutantes jouant des instruments de musique. “Tout ce que nous avons fait, tous les dossiers de presse et tout n’a jamais éclaté [character]. Ce qui est assez sauvage “, a déclaré Bejan.

De là, il était temps pour les Tortues de monter sur scène. Alors que le tournage de la vidéo et la plupart du matériel promotionnel étaient centrés sur le groupe jouant au Radio City Music Hall, ce n’était en fait pas l’origine de la tournée. Tout d’abord, ils ont dû passer par le processus ardu des répétitions techniques en direct.

“Nous avions fait deux villes hors de la ville avant [Radio City], parce que ce qui est sauvage c’est que ce spectacle était tout piste et nous avions des têtes audio-animatroniques … Vous prenez des notes sur le timing de ce que vous construisez comme les pauses estimées pour les rires ou les applaudissements, et les enfants criant “, a expliqué Bejan.

Un changement massif est sorti de ces répétitions, avant le lancement du spectacle à New York. Si vous avez vu la vidéo de fabrication ou vous souvenez des plans de coupe dans les coulisses pendant le concert lui-même, vous vous souvenez peut-être de costumes très différents pour les tortues. Initialement, la conception des costumes a été étroitement suivie de ce qui était dans les films, avec quelques embellissements – Michaelangelo et Leonardo avaient des ajouts à leurs masques, des paillettes ont été ajoutées ici et là. Au moment où ils ont pris la scène au Radio City Music Hall, cependant, les tortues portaient toutes des vestes en jean éblouies, avec des pulls noués autour de leurs déchets. C’était, très honnêtement, le look le plus précoce des années 90 imaginable.

Cependant, comme Bejan l’a révélé, il y avait une raison pour le changement de dernière minute. “[There’s] une nuit très tôt dans la tournée avant d’arriver à Radio City, connue par tous ceux qui sont impliqués dans l’émission, sous le nom de “ Shell Night ”. Vous savez, une sorte de prise sur Hell Night “, at-il dit.

Il a poursuivi: «À l’origine, les costumes en néoprène étaient presque construits au niveau de l’articulation du film. Plus articulés dans les articulations bien sûr, parce que nous voulions qu’ils dansent. Mais ils avaient des coques en caoutchouc à part entière qui faisaient partie de les costumes et la première représentation en soirée [rehearsal] ils l’avaient fait sans la tête ni tous les costumes et tout le monde pensait que ça allait aller. “

Cependant, lorsque la première représentation en costume complet a eu lieu, deux des acteurs de la tortue se sont évanouis à mi-chemin du spectacle. “[They were] un peu plus de surchauffe à l’intérieur des combinaisons “, a expliqué Bejan.” Et donc nous avons dû passer par ce genre de phase de refonte radicale du genre: “Comment pourriez-vous soutenir une performance de deux heures si vous avez dansé et bougé, et ne pas les tuer gens?'”

La réponse a été de remplacer les obus lourds par la combinaison gilet / pull, ce qui, selon Bejan, servirait un autre objectif. “Nous essayons évidemment de répondre en quelque sorte à la critique que nous savions que nous pourrions obtenir, qui est comme,” Où diable sont les coquilles si elles sont vraiment des tortues? “”, A-t-il déclaré. Un résultat potentiellement imprévu était que le nouveau design donnait au spectacle – et à ses étoiles de tortue – une sensation unique qui le distinguait des incarnations précédentes de la franchise.

Une fois les costumes installés, c’était à New York. La troisième émission de la résidence de la tournée au Radio City Music Hall était celle diffusée à la carte, qui a également vu certains changements par rapport à la façon dont le spectacle était initialement prévu.

“La veille, nous faisons une répétition générale et finale, devant les commissaires des incendies, avec tous les [pyrotechnics] et tout “, se souvient Bejan. Une partie de la pyrotechnie a vu des couvercles d’égout se détacher de la scène, révélant des ascenseurs dans le sol à travers lesquels les tortues apparaissaient.

“Cette répétition devant les pompiers, il y avait aussi [many] feu d’artifice dans l’un d’eux et le couvercle d’égout prend feu et traverse le plafond où se trouve le grand rideau rouge du Radio City Music Hall. Et la frange de celui-ci commence à prendre feu “, a-t-il dit.” C’était un très bon augure juste avant l’ouverture. “

Une fois le niveau pyrotechnique ajusté, le spectacle a continué. Bejan et son casting et son équipe ont présenté le spectacle devant le public du théâtre pendant deux nuits, avant de passer en direct à la carte pour la troisième nuit. “Vous ne pouvez pas surestimer à quel point c’est incroyable. Dans n’importe quel moment de performance, si vous avez ce gène, c’est logique”, a-t-il expliqué. “Le bonus est que c’est quelque chose dans lequel vous avez participé ou joué un rôle dans l’artisanat ou la fabrication. C’est profondément résonnant, vous savez? Je veux dire, c’est vraiment amusant. Et pour pouvoir avoir la chance de faire ce genre de des trucs qui, si vous n’en êtes pas reconnaissants, et si ce n’est pas le meilleur, alors quelque chose ne fonctionne pas bien. “

Pourtant, il se rend compte à quel point il est peu probable que tout cela puisse se produire. “Quelle chance chanceuse”, at-il dit. “Je veux dire, c’est fou. Je veux dire, c’est absolument fou.”

Par exemple, pour promouvoir l’arrivée de la tournée à New York, les Tortues Ninja ont chanté l’hymne national lors d’un match des Yankees de New York. “Je me suis retrouvé dans l’abri des Yankees de New York, au Yankee Stadium, à côté de Don Mattingly alors qu’il jouait et chantait toujours l’hymne national tout en contrôlant une tortue debout sur le monticule du lanceur, faisant semblant de chanter l’hymne national,” Dit Bejan. C’est complètement fou! “Il n’a pas tort.

Et pourtant, d’une manière ou d’une autre, l’expérience n’a fait que grandir à partir de là. En fin de compte, Coming Out of Their Shells a fait une tournée aux États-Unis sur plusieurs étapes, et il y avait même deux sociétés de tournée internationales – l’Amérique latine et l’Europe. De plus, il y a même eu une tournée de suivi, le moins connu de Down Down in Your Town.

Le seul inconvénient de l’émission en direct était que Nelson n’a jamais vu l’émission en personne. Il s’est éloigné du projet après l’achèvement de l’album et avait déménagé – physiquement – au moment où l’émission a fait ses débuts au Radio City Music Hall. “Je n’étais pas à New York à l’époque, je travaillais sur un projet à Minneapolis sur un autre spectacle”, a-t-il révélé. “Et il est venu à Minneapolis, mais quand il est venu à Minneapolis, j’étais de retour à New York.”

Il a poursuivi: “Tous mes amis et ma femme et tout, ils sont tous allés à l’ouverture. Mais je ne l’ai pas vu. C’est vraiment bizarre.”

Maintenant, 30 ans plus tard, les souvenirs de cette étrange tranche de l’histoire des tortues ninja sont bien vivants. Il y a même un groupe de fans qui cosplayent en tant que groupe pour se produire lors de conventions, en utilisant les costumes originaux. “Ils ont fait une bande dessinée à la Nouvelle-Orléans”, a expliqué Bejan. “Ils ont mis la tête au travail et tout, alors nous leur avons envoyé des versions originales à deux pistes de ces chansons et ils feront des performances.”

Malheureusement, jusqu’à présent, c’est autant qu’une reprise complète du projet n’a jamais eu lieu. Pourtant, étant donné que 2020 est le 30e anniversaire de la tournée – ainsi que le premier film – tout espoir n’est pas perdu. En fait, selon Nelson, l’intérêt est là. “C’est un peu bizarre, les gens ont tourné autour de l’idée de faire une autre tournée”, a-t-il déclaré. “Les gens nous ont un peu parlé de faire quelque chose, mais il n’y a pas eu d’approche ferme.”

Entre-temps, le duo a octroyé des licences pour la musique – dont ils sont propriétaires – y compris un single en vinyle des chansons “Pizza Power” et “Tubin ‘”, qui a été publié pour le Record Store Day 2019.

Et toutes ces années plus tard, ils créent toujours ensemble. “Nous sommes actuellement au milieu d’un autre projet, ensemble”, a révélé Nelson. “C’est une pièce de théâtre, mais c’est une autre grande entreprise.”

Pourtant, alors qu’ils travaillent peut-être sur quelque chose de nouveau, leur morceau de l’héritage Teenage Mutant Turtles est gravé dans le marbre. Que ce soit finalement revisité ou non, il n’y a pas de temps à perdre pour emmener les personnages en tournée mondiale et refroidir trois millions d’albums.

“Le fait est que nous étions de petits enfants chétifs, vous savez? J’avais 28 ans. Et être autour de quelque chose qui a eu un impact culturel si populaire et en être le tourbillon, c’est juste une sorte de cadeau incroyable à offrir “, A déclaré Bejan. “C’était incroyable.”