Totakeke a 3 chansons secrètes sur Animal Crossing New Horizons

Totakeke est un personnage récurrent de la saga Animal Crossing. À partir d’un certain point du jeu, le personnage visitera l’île du joueur Animal Crossing: New Horizons Parfois, nous offrant la possibilité de jouer une chanson pour nous. Tout un concert en direct, allez-y. Tout comme dans les jeux précédents, Totakeke a quelques chansons secret ce qu’il jouera au cas où les joueurs écrivent des chansons qu’il ne reconnaît pas. Dans Animal Crossing: New Horizons, il y a trois chansons potentielles que vous pouvez jouer. Le premier correspond au thème de Animal Crossing: Wild World, tandis que les deux autres sont de toutes nouvelles chansons qui n’ont jamais été présentées dans des jeux auparavant. Le premier de ces morceaux inédits est un morceau calme, affable et lent, tandis que le second est un peu plus de canne à sucre.

Les chansons secrètes

Pour déverrouiller ces thèmes, vous pouvez le faire à partir de 2 façons différentes. Comme nous l’avons déjà expliqué, la manière la plus courante est demander une chanson que vous n’avez pas dans votre vaste inventaire. Une autre façon de les écouter est d’attendre samedi et de leur demander d’utiliser leur titre. Lorsque vous nous donnez la possibilité d’en écrire le nom, nous devons écrire “Cité animale”, “adieu” ou “au volant”. Ici, nous les laissons à votre écoute!

Voir aussi

Nous avons déjà mentionné que Totakeke possède un vaste catalogue de chansons. Nous pourrons choisir les thèmes en fonction des différentes humeurs. Déverrouiller les chansons de Totakeke est un petit passe-temps pour ajouter des mélodies à votre île et, également, vous pouvez décorer les murs de votre maison avec les couvertures de leurs disques vinyle. Et vous, avez-vous déjà découvert toutes les chansons de Totakeke?

Source

Connexes