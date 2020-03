Total War: Three Kingdoms Patch 1.5.1 corrigera les titres et fera de la Confédération une option à nouveau

Total War: Three Kingdoms a un nouveau patch, et le correctif 1.5.1 est disponible en version bêta dès maintenant. La mise à jour, qui n’est pas encore disponible dans le jeu complet, introduit plusieurs modifications et correctifs, notamment l’affichage correct des titres et la possibilité pour les joueurs de demander la confédération une fois qu’ils ont été déclarés roi de l’empereur.

Pour accéder à la version bêta, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur le jeu dans votre bibliothèque Steam, cliquer sur Propriétés, puis sur l’onglet Bêta, et sélectionner l’option 5.1 dedans. Cela mettra à jour votre build vers 1.5.1 et vous permettra de tester la mise à jour.

Voici les notes de mise à jour complètes, qui sont également disponibles en chinois et coréen simplifiés sur le site Web de Total War.

Notes de mise à jour de Total War: Three Kingdoms 1.5.1

Correction d’un problème où les titres ne se déverrouillaient pas correctement une fois une sauvegarde chargée La confédération est à nouveau disponible en tant qu’option diplomatique une fois que vous devenez roi / empereur Correction d’un problème où les effets des bâtiments et des affectations pour réduire la ferveur ne fonctionnaient pas dans la campagne Mandat du ciel certains bâtiments du Turban jaune dans la campagne Mandat nécessitaient des techniciens de la campagne principale.Les colonies mineures de bandits peuvent désormais gagner correctement de la population.Résolution d’un bug où si Yan Baihu était attaqué alors qu’il utilisait la capacité Poison Volley, il devenait coincé et incapable de se déplacer ou de se battre pour le reste de la bataille. problème où les barres d’influence politique n’apparaissaient pas pour Liu Hong sur son écran de la cour Correction d’un problème où si Lü Bu avait des administrateurs et acceptait un événement pour se déplacer sur le territoire de Liu Bei ces administrateurs n’étaient pas assignés Correction d’un crash causé par la demande d’hommage d’une faction qui est la cible d’un ensemble Mercenaire Contractao Tao Qian afin qu’il ne puisse plus apparaître dans le A Campagne World Betrayed (car il est absolument censé être mort) Cheng Yu ne quittera plus Cao Cao dans A World Betrayed au premier tour si le joueur commence une campagne légendaire Pang Ji ne quittera plus Yuan Shao dans A World Betrayed au premier tour si le joueur commence une campagne légendaireCai Mao a été ajouté à la faction de Liu Biao dans Un monde trahi

Total War: Three Kingdoms a été un grand succès, avec plus de 1 million d’exemplaires vendus la première semaine. Le jeu a obtenu un 8/10 dans la critique de GameSpot, et la critique Ginny Woo a eu beaucoup de belles choses à dire à ce sujet. “En revenant aux subtilités des titres plus anciens et en s’appuyant sur certaines des fondations posées par Thrones of Britannia, il offre une expérience résolument contemporaine et approfondie”, écrit-elle. “C’est le plus ambitieux que Total War ait jamais été, de la variété des différentes façons dont vous pouvez profiter du jeu à l’ampleur des histoires qu’ils ont tissées autour de l’expérience jouable de chaque personnage unique.”

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Total War: Three Kingdoms est-il la meilleure guerre totale à ce jour?

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.