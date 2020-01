Touhou Spell Bubble sortira le 6 février au Japon

La franchise Touhou Project fait son entrée sur Nintendo Switch depuis quelques années sous la forme de nombreux genres différents. Parmi les danmakus, les roguelikes, les jeux de combat, les jeux de Mahjong et les jeux de Mario Kart, vous ne savez jamais ce que les filles de Gensokyo surprendront la prochaine fois. La prochaine étape de ce voyage pour tous les genres connus de l’homme est Touhou Spell Bubble, une combinaison de deux genres qui n’ont rien à voir: le Puzzle Bobble et les jeux musicaux.

Touhou Spell Bubble fera exploser des bulles au rythme de la musique sur Nintendo Switch

Taito a décidé de montrer le nouveau jeu basé sur l’univers que ZUN a créé deux fois. Grâce à la bande-annonce sous ces lignes, nous pouvons voir comment le gameplay classique d’un Bobble Puzzle compétitif se conjugue en harmonie avec la pression des boutons avec le rythme de la musique, presque comme Ouendan.

D’autre part, la deuxième vidéo se concentre sur la présentation d’une douzaine de chansons, quelque chose de fondamental dans la franchise, interprétées par plus de vingt artistes différents. Les chansons que l’on peut voir dans cette deuxième bande-annonce sont:

«Bubble no Jumon wa Shuu! Po! Push! ”Par ARM x Lettuce Shichijou avec Marisa Kirisame (joué par Naomi Ohzora)“ IMAGINA ”par Akatsuki Records avec Stack“ VERMILLION EARTH ”par SOUND HOLIC avec Nana Takahashi“ Satoriai (avec ytr) ”par TamaOnSen avec ytr“ Hikari Puzzle ” de Butaotome avec Ranko “Kimiiro Petal” de A-One avec 3L “PEEK-A-BOO” de Shinra Banshou avec Ayaponzu * “Kyoukai no Utage” de Masaki (Zuntata) avec Yukari Yakumo (joué par Shizuka Ito) “Kanata he no Tabiji »de Yuuhei Satellite avec Reimu Hakurei (joué par Ayaka Suwa)« Pure Furies -YS MIX- »de Yuu Shimoda (Zuntata)« Koi no Emotion »de Silver Forest avec Aki Nekomori / Kuroneko / Moriru« Grand Regression »de RD- Sons avec Meramipop

Touhou Spell Bubble sortira le 6 février prochain au Japon au prix de 5800 yens via l’eShop et pourra être pré-acheté. Espérons que nous aurons bientôt des nouvelles d’une arrivée en Occident.

