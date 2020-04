Tournoi de pêche Animal Crossing New Horizons: prix, points et trophées expliqués

Le jour est là – le premier tournoi de pêche en Animal Crossing New Horizons est arrivé! Mais vaut-il la peine de passer des heures de votre journée à pêcher du poisson? Ici, nous listons les prix, points et récompenses de trophées, juste au cas où vous seriez curieux.

Le monde d’Animal Crossing New Horizons est toujours basé sur le monde réel et le vrai calendrier, et aujourd’hui, le 11 avril est un jour spécial: CJ est venu en ville pour accueillir le tournoi de pêche, le premier du genre sur l’escapade de l’île l’emplacement de New Horizons. Il s’agit d’un événement différent des manigances de Bunny Day en cours. Le tournoi de pêche se reproduira, mais ce jour est votre première occasion – sans parler de la seule occasion pendant un certain temps – de vous impliquer et d’obtenir certains des prix uniques du tournoi de pêche.

Temps du tournoi de pêche, règles et comment participer

L’Animal Crossing Fishing Tourney est assez simple, tout compte fait: il a lieu le 11 avril de 9h à 18h. CJ, que vous avez probablement rencontré avant de visiter occasionnellement l’île pour satisfaire son obsession pure et simple du poisson, sera de retour – mais cette fois, il traîne sur la place de la ville avec un petit stand pour promouvoir le tournoi de pêche.

Pour participer, tout ce que vous avez à faire est de parler à CJ et il vous entrera. La première fois est gratuite, mais après cela, vous devrez payer 500 cloches pour chaque fois que vous voulez participer. Une «entrée» de tournoi de pêche est essentiellement un événement chronométré: vous avez trois minutes pour attraper autant de poissons que possible, et à la fin des trois minutes, vous serez récompensé par des points pour le nombre de prises.

Les règles sont assez simples en ce sens que vous ne pouvez pas réellement “tricher” – vous êtes libre d’utiliser des appâts de poisson si vous en avez. Nous vous suggérons fortement de déterrer un tas de palourdes de Manille sur la plage et de les fabriquer pour en faire des appâts. Stocker des cannes à pêche n’est pas une mauvaise idée non plus – c’est juste dommage qu’il ne soit pas encore possible d’obtenir la canne à pêche dorée.

Comment gagner le tournoi de pêche, gagner des points et obtenir des prix dans Animal Crossing New Horizons

Le tournoi de New Horizons est différent des événements passés du tournoi de pêche Animal Crossing. Auparavant, la taille et la race des poissons que vous attrapiez dépendaient du nombre de points que vous gagneriez; dans les nouveaux Horizons, il s’agit avant tout de quantité plutôt que de qualité. Chacun et chaque poisson que vous attrapez vaut un pointet vous obtiendrez un bonus de deux points si vous attrapez plus de trois poissons dans chaque session de pêche de trois minutes que vous entrez.

À la fin du tournoi, les points seront comptés et quelqu’un gagnera les différents prix. Il existe des trophées Bronze, Argent et Or, et l’obtention des trophées est basée sur le total de vos points cumulés sur toute la journée de pêche. Vous n’avez pas à vous soucier de l’espace d’inventaire pendant la pêche, car tous les poissons sont automatiquement téléportés vers CJ une fois capturés.

En plus des trophées, les points que vous gagnez peuvent être échangés contre des prix spéciaux de tournois de pêche uniques. Chaque article coûte un certain montant, et à moins que vous ne souhaitiez attraper des centaines de poissons, vous ne pourrez probablement pas obtenir tous les articles – alors choisissez judicieusement. En plus de cela, CJ proposera d’acheter tous les poissons que vous attrapez – et il les achètera à un peu plus que le prix courant des prix du poisson chez Nook’s Cranny. Voici tous les prix:

Liste des prix du tournoi de pêche: tous les prix pour participer

Statue d’ancre

Refroidisseur de poisson

Plaque de porte poisson

Support à poisson

Pochette de poisson

Impression de poisson

Tapis de poisson

Parapluie de poisson

Baguette de poisson

T-shirt imprimé poisson

Support de canne à pêche

Marine Pop Wallpaper

Sac de pêche

