Tous ces jeux vidéo arriveront sur Xbox Game Pass pour PC et Xbox One en avril

Football Manager 2020 sur ordinateur et Journey to the Savage Planet sur consoles sont les grandes nouveautés.

Microsoft Il y a quelques minutes, il a détaillé les jeux vidéo qui arriveront sur le Xbox Game Pass courant avril. Le mois, rappelons-le, a commencé avec le grand NieR: Automata Devenir comme Gods Edition pour Xbox One, et se poursuivra au cours des prochains jours avec plusieurs versions intéressantes, particulièrement frappantes dans le cas des joueurs dans la version bêta du service PC .

En ce sens, Xbox Game Pass recevra bientôt Football Manager 2020, qui était gratuit pour jouer sur Steam pendant quelques semaines mais coûte déjà 54,99 euros en magasin. Pour ceux qui recherchent des propositions de coopération idéales pour ces jours de quarantaine, Microsoft ajoute également au catalogue de la plateforme informatique le fun Overcooked! 2. Pour terminer avec la revue des nouveautés de PC, trois propositions indépendantes, le JPRG de l’esthétique rétro Alvastia Chronicles, le jeu de rôle Mistover et l’aventure Stranger Things 3: The Game.

De leur côté, les utilisateurs de consoles auront pour principale nouveauté, en plus de NieR Automata et du service de livraison Totally Reliable au rythme effréné, également disponible dans le service pendant quelques jours, les Chroniques d’Alvastia et Journey to the Savage Planet susmentionnés, une aventure d’action et l’exploration spatiale qui a frappé le marché en janvier et dont vous pouvez consulter l’analyse dans les pages de 3DJuegos. Les deux propositions peuvent être téléchargées par les abonnés à partir du 9 avril.

Actualités du Xbox Game Pass sur PC

Trop cuit! 2 (à venir bientôt)

Football Manager 2020 (bientôt disponible)

Chroniques d’Alvastia (à venir)

Mistover (à venir)

Stranger Things 3: The Game (à venir)

Faible: Ils quittent le service à partir du 15 avril Fès, Into the Breach, Prey et Valkyria Chronicles.

Mises à jour de la console Xbox Game Pass

NieR: les automates deviennent une édition des dieux (disponible)

Service de livraison totalement fiable (disponible)

Alvastia Chronicles (9 avril)

Voyage sur la planète sauvage (9 avril)

Faible: Ils quittent le service à partir du 15 avril The Book of Unwritten Tales 2, Guacamelee! Super Turbo Championship Edition, MX vs ATV Reflex, Prey et Samurai Showdown II.

