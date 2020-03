Tous les cinémas de Los Angeles et de New York fermeront

Les cinéphiles passionnés devront se contenter de films qu’ils peuvent diffuser à la maison, comme le maire de New York Bill de Blasio et le maire de Los Angeles Eric Garcetti ont ordonné à tous les cinémas de fermer dans les deux villes animées, selon le Hollywood Reporter.

Cette décision inclura l’AMC Empire de New York, le cinéma le plus rentable aux États-Unis, ainsi que des lieux tels que des discothèques et des salles de concert à New York, ainsi que des gymnases, des bars et des arcades à Los Angeles.

Les fermetures entreront officiellement en vigueur à partir de 9 heures le 17 mars, mais même avant cette annonce, la fréquentation des cinémas était à un niveau historiquement bas. Le box-office collectif de ce week-end aux États-Unis n’était que de 55,3 millions de dollars, le plus bas depuis 1998.

L’industrie cinématographique a prévu cette baisse dans une certaine mesure, retardant la sortie de films à gros prix tels que No Time To Die, tandis que d’autres tels que Mulan et Onward font face à des retards pour le marché chinois.

Cependant, avec l’arrêt de la production de titres très attendus comme le prochain Mission Impossible et l’émission de télévision Lord of the Rings, l’épidémie de coronavirus pourrait entraîner d’énormes pertes pour l’industrie du divertissement.

Disney a été proactif dans sa réponse, Rise of Skywalker et Frozen 2 obtenant des versions à la maison précoces. Les films actuellement dans les cinémas peuvent encore passer à la distribution en ligne pour essayer de compenser la perte de revenus au box-office.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: les meilleures choses à diffuser pour mars 2020 – Netflix, Hulu, Amazon Prime Video