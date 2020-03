Tous les codes Wonder Mail et comment les utiliser – HITC

Une liste des codes Pokemon Mystery Dungeon DX Wonder Mail partagés jusqu’à présent et comment les échanger.

Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX est désormais disponible sur Nintendo Switch, bien qu’il n’ait été annoncé qu’en janvier. Ce remake propose de nombreuses nouvelles fonctionnalités, mais il englobe également d’anciennes fonctionnalités, notamment le retour de Wonder Mail. Ici, vous découvrirez un tas de codes qui ont été partagés jusqu’à présent, ainsi que la façon de les échanger.

Le remake de Nintendo a reçu des critiques largement positives malgré quelques plaintes selon lesquelles les jeux originaux étaient tout simplement moyens. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire et emporter dans ce donjon-crawler qui vous permet de vivre votre rêve de devenir un Pokémon, et les codes Wonder Mail sont un moyen supplémentaire d’ensacher des objets.

Ci-dessous, vous trouverez un assortiment des codes Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX Wonder Mail.

POKÉMON GO: Dates, heures et récompenses de la saison 1 pour GO Battle League

Comment utiliser les codes Wonder Mail dans Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX

Vous devez simplement passer à la section Wonder Mail du menu pour échanger des codes de série dans Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX.

Une fois que vous avez fait cela, il vous suffit de saisir les codes à huit chiffres comprenant des chiffres et des lettres pour obtenir une récompense.

Sachez à l’avance que les codes ne peuvent être échangés qu’une seule fois par compte.

Tous les codes Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX Wonder Mail

Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les codes Wonder Mail qui ont été partagés jusqu’à présent pour Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX.

8QXR93P5

40x Geo Pebble

40x Gravelerock

20x fossiles dorés

92JMR48W

Demande spéciale de Smoochum

XT498SP7

2x Boisson énergisante

2x Boisson Précision

2x boisson PP-Up

25QQTSCR

1x bande de puissance

1x écharpe de défense

1x ruban d’or

0R7910P7

3R62CR63

5x Rawst Berry

5x Chesto Berry

2x petites graines de reviver

H6W7K262

XMK95K49

R13R6XY0

XNY8PK40

QXW5MMN1

3x orbe de qualité rare

3x orbe invitant

1x Orbe de Wigglytuff

PFXQPCN3

P5R9411S

90P7CQP9

N0R7K93R

W95R91XT

JR4113QS

XMK5JQQM

78SH6463

991Y5K47

Demande spéciale de Mareep

Tous ces codes sont fournis par Game8.